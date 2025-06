Fan sube al escenario en concierto de Katy Perry en Sydney

La cantante estadounidense, Katy Perry por un breve momento quedó atónita durante su concierto de Sydney, Australia, cuando un fan logró burlar la seguridad y subir al escenario antes de ser detenido.

El incidente ocurrió cuando la cantante se presentaba en el escenario del Qudos Bank Arena de Sydney.

La cantante se encontraba frente a su micrófono con su guitarra en una de las pasarelas del escenario, las cuales sobresalían hacia el piso de la arena, lo que le permitía acercarse a los fans cuando una persona saltó al escenario y la abrazó para seguidamente bailar.

Katy Perry no pudo ocultar su sorpresa, la cual le hizo perder por un breve momento el ritmo de "Hot N' Cold" pero seguido de esta inesperada interrupción, continuó con su presentación.

Seguido de esto, dos guardias de seguridad lo detuvieron.

"¡Nunca habrá otro espectáculo como este, así que disfrútenlo!", instruyó Perry al público, mientras un equipo de cuatro hombres sacaba al fan del escenario y lo llevaba entre la multitud, presumiblemente a la salida más cercana.

