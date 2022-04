'Fans mexicanos son geniales': Guitarrista de The Killers

El guitarrista de The Killers, Dave Keuning, conversó en entrevista momentos antes del segundo show en la Arena Monterrey.

La banda de Las Vegas, The Killers, regresó a la ciudad para ofrecer un repaso por su antología musical; la agrupación llegó a la Arena Monterrey con su Imploding The Mirage World Tour con la que pactó dos noches de concierto para los regios.

Previo a su segundo show en el recinto de avenida Fundidora, el guitarrista Dave Keuning, compartió sus impresiones. "(Fue) increíble el show (de antier), se siente genial estar de vuelta y no creo que hayamos tenido un mal show aquí, sinceramente... ellos nos dan energía", afirmó el músico.

"Creo que éramos jóvenes cuando vinimos aquí por primera vez, no sabíamos cómo era el mundo, pero nos han amado desde el primer día y de verdad ellos podrían ser nuestros mejores fans, ellos y los fanáticos ingleses obviamente, comenzamos allí y podría ser un empate.

"Me refiero a que los fanáticos mexicanos nos han brindado un gran apoyo y son tan geniales que lo hacen muy divertido para nosotros. No quería perderme esta gira", aseguró.

El músico compartió además su opinión en cuanto a la situación de feminicidios y violencia de género que acontece en el país. "Eso es horrible, lo siento, desearía poder hacer más, he pensado en involucrarme más y hacer más; no entiendo por qué no hay más empatía en el mundo, por qué la gente no se pone en los zapatos de otras personas, en los zapatos de las mujeres, no sé por qué pueden violentar a las mujeres, es algo que no entiendo, desearía tener más respuestas", comentó.