Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T114515_873_eb6d21eab4
Escena

Fátima Bosch causa polémica por gesto en Miss Universo

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, volvió a ser tema de conversación tras protagonizar un momento polémico con la candidata de Perú

  • 09
  • Noviembre
    2025

La modelo mexicana Fátima Bosch, representante de México en el certamen Miss Universo 2025, volvió a colocarse en el centro de la polémica, luego de que un video viral la mostrara protagonizando un gesto que dividió opiniones entre los seguidores del concurso.

La tabasqueña, quien ha sido reconocida por su postura de empoderamiento tras denunciar públicamente un intento de humillación por parte del directivo Nawat Itsaragrisil, volvió a ser tendencia en redes sociales por un momento captado junto a la candidata de Perú, Karla Bacigalupo.

En las imágenes, ambas concursantes aparecen conviviendo durante una actividad del certamen, luciendo sus bandas nacionales y compartiendo sonrisas.

Sin embargo, el momento que desató controversia ocurrió cuando Bosch tomó brevemente la mano de Bacigalupo, justo mientras esta saludaba a las cámaras. Tras el gesto, la mexicana se retiró del cuadro y permitió que su compañera continuara posando.

Aunque para muchos fue una interacción cordial y sin segundas intenciones, algunos usuarios señalaron que el movimiento de Bosch fue “fuera de lugar” o que “intentó bajarle la mano” a la peruana, interpretándolo como una falta de respeto.

Otros, en contraste, defendieron a la mexicana asegurando que se trató de un “gesto típico mexicano”, común en conversaciones amistosas o cercanas.

La situación generó una ola de comentarios, reavivando la atención mediática en torno a Bosch, quien se ha convertido en una de las participantes más comentadas del certamen.

Por su parte, Karla Bacigalupo minimizó el incidente y expresó su apoyo hacia la representante mexicana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_mundial_2026_428316fe87
Mundial 2026 será histórico para el país: Sheinbaum
EH_CONTEXTO_29_2230825a02
Durazo solicita apoyo en peritaje de incendio en Waldo's
blanca_martinez_3910501f75
Fallece Blanca Martínez Bustos, defensora de derechos humanos
publicidad

Últimas Noticias

7105febfc90e347c147302cba0e847c4958a6cdfw_0b166a8eb5
Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T121951_943_1e7a292a1d
Manchester United organiza "Stadium Sleep Out" a beneficio
descarga_26_40f00a2ef6
Atlético de Madrid pasará a control estadounidense
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×