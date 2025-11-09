Fátima Bosch causa polémica por gesto en Miss Universo

La modelo mexicana Fátima Bosch, representante de México en el certamen Miss Universo 2025, volvió a colocarse en el centro de la polémica, luego de que un video viral la mostrara protagonizando un gesto que dividió opiniones entre los seguidores del concurso.

La tabasqueña, quien ha sido reconocida por su postura de empoderamiento tras denunciar públicamente un intento de humillación por parte del directivo Nawat Itsaragrisil, volvió a ser tendencia en redes sociales por un momento captado junto a la candidata de Perú, Karla Bacigalupo.

En las imágenes, ambas concursantes aparecen conviviendo durante una actividad del certamen, luciendo sus bandas nacionales y compartiendo sonrisas.

Sin embargo, el momento que desató controversia ocurrió cuando Bosch tomó brevemente la mano de Bacigalupo, justo mientras esta saludaba a las cámaras. Tras el gesto, la mexicana se retiró del cuadro y permitió que su compañera continuara posando.

Aunque para muchos fue una interacción cordial y sin segundas intenciones, algunos usuarios señalaron que el movimiento de Bosch fue “fuera de lugar” o que “intentó bajarle la mano” a la peruana, interpretándolo como una falta de respeto.

Otros, en contraste, defendieron a la mexicana asegurando que se trató de un “gesto típico mexicano”, común en conversaciones amistosas o cercanas.

La situación generó una ola de comentarios, reavivando la atención mediática en torno a Bosch, quien se ha convertido en una de las participantes más comentadas del certamen.

Por su parte, Karla Bacigalupo minimizó el incidente y expresó su apoyo hacia la representante mexicana.

