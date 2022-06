Festival de Glastonbury 'revive' tras pandemia

Miles de personas regresan al Festival de Glastonbury en Inglaterra, el evento de cinco días de música y artes escénicas que reabrió el miércoles por primera vez en tres años tras haber sido interrumpido por la pandemia.

El festival, que celebra su 50 aniversario, tiene programados 3,000 artistas, incluidos Billie Eilish, Diana Ross, Kendrick Lamar y Paul McCartney. El concierto de McCartney este fin de semana convertirá al ex Beatle de 80 años en el solista principal de mayor edad en el festival.

Se esperaba que solo el 60% de los trenes funcionaran el miércoles, y más huelgas estaban previstas para el jueves y el sábado.

Cientos de personas aguardaban con sus maletas en la estación de Paddington en Londres para intentar subirse a un tren rumbo al festival.

Camilla Seward, de 26 años, describió haber sentido "pánico abyecto" cuando se anunciaron las huelgas ferroviarias.

"Es mi primer festival real. Compramos el boleto hace casi tres años. He estado tan estresada por llegar allí que ni siquiera he pensado a quién me emociona ver", dijo.