Festival Global Citizen supera objetivos de recaudación

Global Citizen superó sus objetivos de recaudación de fondos para la protección de la selva amazónica, el acceso a la energía en África y la educación comunitaria en el festival anual de música de la organización sin fines de lucro contra la pobreza en el Central Park de Nueva York, encabezado por Shakira y Cardi B.

Actores reconocidos internacionalmente y diplomáticos extranjeros hicieron un llamado a la multitud de más de 60,000 personas entre los enérgicos conjuntos de artistas de todo el mundo. Programado al final de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el festival subrayó el mensaje de que los asistentes cotidianos también pueden influir en los líderes mundiales que se reunieron esta semana.

"Esto puede parecer bastante ambicioso en la superficie. Pero sé con certeza que cuando nos unimos, hacemos ruido que conduce a un cambio real. Cuando tomas acción, los gobiernos y las corporaciones escuchan, las políticas cambian, se realizan inversiones financieras y el progreso", afirmó el anfitrión Hugh Jackman al inicio del espectáculo.

Los esfuerzos para aprovechar el alto potencial de energía renovable del continente africano recibieron un impulso. Global Citizen compartió que habían asegurado suficientes compromisos para proporcionar energía limpia a 4.6 millones de hogares en el continente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la UE proporcionaría más de 638 millones de dólares para desarrollar la producción de energía respetuosa con el clima. Energea, una plataforma de inversión en energía renovable, prometió 250 millones de dólares para proyectos en los próximos cinco años.

La cantante nigeriana Ayra Starr, quien se puso sus gafas de lectura para un momento serio en una actuación por lo demás animada, compartió que creció esperando hasta las 6 pm para que llegara la electricidad.

"Pero yo tuve suerte. Algunos niños en África no tienen acceso a la luz en absoluto", afirmó. "Ningún niño debería quedarse en la oscuridad. Necesitan luz para trabajar, estudiar, practicar. Necesitan luz para alcanzar sus sueños y ver sus programas de televisión favoritos. Por eso la energía importa".

El programa frecuentemente emparejó a celebridades y artistas con temas cercanos a sus experiencias. La estrella del fútbol estadounidense Carli Lloyd ayudó a anunciar los 9 millones de dólares de la Fundación MetLife para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. Las actrices Kristin Bell y Danai Gurira enfatizaron la necesidad de poner fin a la violencia sexual en la guerra.

Global Citizen también anunció más de 280 millones de dólares hacia su objetivo de proteger la selva amazónica. Eso incluyó una promesa de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para su programa de desarrollo sostenible Amazonia Forever.

Para subrayar su importancia, la actriz Liza Koshy y el científico Bill Nye pidieron a la audiencia que contuviera la respiración para un sketch cómico sobre el Amazonas siendo los "pulmones de la Tierra". En medio del set de Camilo, el cantante colombiano se enfatizó que es responsabilidad de todos, no solo de su país, cuidar de la selva tropical.

Las referencias infrecuentes a la guerra en Gaza provocaron algunos de los mayores aplausos de la multitud. La cantante palestina Elyanna, quien abrió el espectáculo, dijo que quería "rezar por mi tierra natal en Palestina".

"Tantos países, y tantas personas en todo el mundo están sufriendo. No tienen sus necesidades básicas. Y para eso estamos todos aquí", expresó.

La subsecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, subió al escenario después de una emocionante serie de actuaciones de la canción sudafricana Tyla, quien interpretó su ganadora del Grammy "Water", la estrella nigeriana Rema, quien se levantó a la multitud con su éxito global "Calm Down" y Rosé, cuyo set acústico incluyó la popular "APT".

Mohammed enfatizó que "lo que realmente importa es darle una oportunidad a la paz" en Sudán, Gaza, Ucrania y "en todas partes". Expresó a los asistentes al festival que "el mundo necesita personas como ustedes".

"Necesita su energía para negarse a aceptar cuando la gente dice que así son las cosas, su visión que ve donde otros ven callejones sin salida y su voz que corta el ruido exigiendo que todos hagan mejor y no aceptando la globalización de la indiferencia", manifestó.

El CEO de Global Citizen, Hugh Evans, sostuvo que quería mostrar que, a pesar de los grandes sentimientos de desesperanza en este momento, el progreso es posible cuando las personas se unen en torno a ideales comunes.

"Ha habido una erosión del contrato social que muchas personas pensaban que era un hecho. El principio básico de que ayudamos a nuestro vecino, que reconstruimos naciones y que levantamos a aquellos que son menos afortunados", dijo a The Associated Press. "Necesitamos restaurar esa idea de servicio por encima de uno mismo, de cuidar a nuestro vecino, tanto a nuestro vecino local como a nuestro vecino global".

