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Fiesta infantil por el Día del Niño llena la Arena Monterrey

El gobierno de Nuevo León celebró este miércoles a niñas y niños con shows, regalos y un ambiente familiar en la Arena Monterrey

  • 30
  • Abril
    2026

Una tardeada familiar y muy musical se vivió ayer en la Arena Monterrey, durante el evento que organizó el Gobierno del Estado para celebrar anticipadamente a las niñas y los niños.

Desde temprano llegaron al lugar los peques, en compañía de su mamá o su papá, para disfrutar de las múltiples sorpresas que tenían preparadas para ellos.

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En el lugar estuvieron presentes Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, y Samuel García Sepúlveda, gobernador del Estado, quienes en todo momento se mostraron entusiastas con los asistentes.

La encargada de abrir el show fue la cantante regiomontana Ana Sofi W, quien prendió el ambiente y lo dejó listo para la actuación de Lara Campos, que se encargó de poner a bailar hasta al más penoso.

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Además de la música, hubo diferentes regalos para los presentes y una lluvia de pelotas que emocionó a chicos y grandes, pero sobre todo mucha diversión en un ambiente familiar.


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