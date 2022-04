Finaliza Pal Norte con nota agridulce

Aunque su ejecución en el escenario fue impecable, The Strokes parece haber dejado con sed a los regiomontanos.

El último grupo estelar del Pal Norte brindó un show de poco más de una hora, en la cual la interacción con la audiencia fue prácticamente nula a pesar del sonido perfecto de sus canciones.

Al filo de las 12, Julian Casablancas y sus amigos subieron al escenario con Reptilia, para comenzar a poner a delirar a los jóvenes.

A esta pieza siguieron otras como Bad Decisions, The Adults Are talking y Under Control.

En sus pequeñas intervenciones, Casablancas dio mensajes entrecortados, en apariencia bromeando con algunos espectadores, y en otras, haciendo alusiones a otros artistas del Pal Norte.

"No todos podemos ser Maroon 5", dijo en broma, en aparente reclamo a los espectadores por lo que percibió como cierta apatía.

Minutos más adelante, aseguró que "el DJ sonaba más fuerte", en alusión al holandés Martin Garrix, que se presentó justo antes de The Strokes.

Los estadounidenses cerraron la noche con You Only Live Once y Someday. Se despidieron y regresaron con "Take it or leave it" como encore....pero ya no volvieron.

En total, desplegaron 13 canciones, y el setlist terminó alrededor de las 01:15, cuando estaban programados para terminar a la 01:30.

Algo desconcertados, los asistentes comenzaron a retirarse lentamente, esperando que los músicos volvieran a escena en cualquier momento, lo cual para su desgracia no sucedió.