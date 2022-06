'First Lady of Sinaloa': la serie de El Chapo y Emma Godoy

La serie llegará próximamente a la plataforma Paramount+ en América Latina.

Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ´El Chapo´ Guzmán, es considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, por lo que hay diversas series -como Narcos o El Chapo- que recrean a este personaje. Y ahora, se suma una más a la lista, donde el foco será su esposa, Emma Coronel.

First Lady of Sinaloa es el nombre que llevará esta producción realizada por VIS en asociación con Braven Films para Paramount, como parte de sus títulos originales presentados el lunes pasado, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

¿De qué tratará la serie?

La serie será producida por Frida Torresblanco -El Laberinto del Fauno, El Asesinato de Richard Nixon- mientras la dirección estará a cargo de John Leguizamo, quien además fungirá como protagonista al interpretar a Guzmán Loera; todavía se desconoce quién será la actriz que encarne a Coronel.

Diversos medios la describen como una "historia de amor, sexo, drogas y peligro", donde el narcotráfico y el abrupto cambio de vida de Emma serán los temas principales.

La serie relatará "la fascinante pero volátil vida de la infame reina de la belleza, prometida de ´El Chapo´, Emma Coronel: una inocente granjera convertida en un ícono feroz que asciende para convertirse en la esposa del narcotraficante más temido y buscado de México".

First Lady of Sinaloa recibió luz verde para su desarrollo y está planeada para "debutar exclusivamente en Paramount+ en América Latina y todos los mercados internacionales"