Fiscalía de Milán pide prisión para Chiara Ferragni

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán pidió la condena de un año y 8 meses de prisión para la famosa influencer Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca.

El fiscal Cristian Barilli solicitó al juez la condena de la celebridad por fraude agravado.

Ferragni acudió ayer a una audiencia, así como los otros dos imputados en el proceso, su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa Cerealitalia-ID, Franco Cannilo. La próxima vista tendrá lugar el 19 de diciembre y será el turno de la defensa.

Ferragni acabó sentada en el banquillo por la promoción con supuestos fines benéficos que hizo con su marca en el 2021 y 2022 de unos huevos de Pascua y de pandoros, unos bizcochos típicos de cada Navidad en Italia.

Los investigadores creen que la marca Balocco vendió los pandoros con el logotipo de Ferragni a más de 9 euros, el triple de lo habitual, prometiendo que cada venta incluiría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín (norte).

Sin embargo, se descubrió que la donación se había hecho a priori y que, por lo tanto, su cuantía no dependía de las ventas.

El caso obligó a Ferragni a retirarse durante un largo tiempo de la vida pública y de las redes sociales, después de pedir perdón en un video en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital.

La tormenta mediática provocó también una crisis de su marca y la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.

Comentarios