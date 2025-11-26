Cerrar X
escena_chiara_ferragni_e443ca7ec9
Escena

Fiscalía de Milán pide prisión para Chiara Ferragni

La influencer enfrenta una solicitud de condena de 1 año y 8 meses por presunto fraude en la venta de dulces navideños con fines benéficos

  • 26
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán pidió la condena de un año y 8 meses de prisión para la famosa influencer Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca.

El fiscal Cristian Barilli solicitó al juez la condena de la celebridad por fraude agravado.

Ferragni acudió ayer a una audiencia, así como los otros dos imputados en el proceso, su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa Cerealitalia-ID, Franco Cannilo. La próxima vista tendrá lugar el 19 de diciembre y será el turno de la defensa.

Ferragni acabó sentada en el banquillo por la promoción con supuestos fines benéficos que hizo con su marca en el 2021 y 2022 de unos huevos de Pascua y de pandoros, unos bizcochos típicos de cada Navidad en Italia.

Los investigadores creen que la marca Balocco vendió los pandoros con el logotipo de Ferragni a más de 9 euros, el triple de lo habitual, prometiendo que cada venta incluiría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín (norte).

Sin embargo, se descubrió que la donación se había hecho a priori y que, por lo tanto, su cuantía no dependía de las ventas.

El caso obligó a Ferragni a retirarse durante un largo tiempo de la vida pública y de las redes sociales, después de pedir perdón en un video en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital.

La tormenta mediática provocó también una crisis de su marca y la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

4de3a7a2_a07a_48d1_afaf_9337bc80a5db_0277b10bd4
Entregan modificaciones de límites para nuevo Estadio de Tigres
copropietaria_miss_universo_tailandia_52a312012e
Enfrenta copropietaria de Miss Universo orden de aprehensión
70e77753_f010_45dc_ab27_49460a61bd0a_5ce8acf19c
Christus Muguerza: celebran el éxito de su trasplante número 50
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×