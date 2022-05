¡Fluye la felicidad! Camilo tiene cita en la Arena Monterrey

Camilo está en un gran momento, hace poco más de un mes se convirtió en papá, ayer lo nombraron compositor y artista del año y tiene nueva música para mostrar.

Camilo fue reconocido como compositor y artista del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés), que anunció a los ganadores de sus premios a la música latina.

El cantautor colombiano laureado con cinco Latin Grammy, encabezó las listas de Billboard Latin Airplay, Pop Airplay y Rhythm Airplay con Despeinada; el músico lanzó su segundo álbum, Mis manos, del que se desprenden los temas ganadores del ASCAP Bebé y Vida de rico.

"La ilusión que me genera que esas canciones que nacieron de lo más honesto de mi ser puedan conectar con tantas personas, que me lleven a recorrer tantos lugares del mundo y que además, me regale momentos como este es indescriptible", dijo Camilo.

"Desde que me decidí a dar este paso me he sentido arropado y respetado por los miembros de la industria musical y siento mucho agradecimiento y ganas de seguir trabajando, apoyándome siempre en la inspiración constante y creatividad que viene de arriba, de Dios", afirmó.

Este jueves, el colombiano tiene cita con sus fans en la Arena Monterrey, donde compartirá una etapa muy especial, pues hace poco más de un mes le dio la bienvenida a su primogénita Índigo, lo que ha impulsado la creación de nueva música; justo hace unos días liberó el tema Pegao, en el que la nieta de Ricardo Montaner hace su debut ante las cámaras.

"Cuando Índigo llegó, llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, ganas de viajar, de saltar, de celebrar", compartió Camilo en un video en sus redes sociales."Viendo llegar a Índigo nos sentamos a escribir lo que siento que son las mejores canciones que he escrito en mi vida, y así armamos el álbum de Adentro pa afuera", finalizó.

