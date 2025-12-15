Fotógrafas muestran su talento en la Fototeca Nuevo León

La Fototeca Nuevo León alberga la exposición Instantes y reflexiones, un proyecto que ofrece un acercamiento a la producción fotográfica desarrollada por mujeres de la región y que pone en valor su aportación artística y documental.

De acuerdo con Ricardo Marcos González, secretario técnico de CONARTE, la muestra surge ante la necesidad de visibilizar el trabajo que las mujeres han realizado en torno a la fotografía, calificando la exposición como un homenaje a las trayectorias de las artistas participantes.

Diversidad de miradas y lenguajes

Durante la inauguración, Marcos González destacó que la exhibición abarca desde la fotografía artística y estética, hasta imágenes de carácter crudo y reflexivo, así como registros que dan cuenta de la vida cotidiana en distintos ámbitos sociales.

El evento inaugural contó con la presencia de Rosa María Rodríguez, directora del Centro de las Artes; Domingo Valdivieso, coordinador de la Fototeca Nuevo León; y Gladys Bañuelos, vocal de fotografía de CONARTE.

Trayectorias consolidadas del noreste

Rosa María Rodríguez subrayó que Instantes y reflexiones comparte una historia de lucha, legado y sensibilidad, al reconocer la mirada, la voz y la experiencia de 32 fotógrafas del noreste del país.

La muestra presenta un panorama amplio de estilos y temáticas, con un predominio de propuestas conceptuales. Varias de las participantes cuentan con más de dos o tres décadas de trayectoria, lo que permite una revisión profunda de su trabajo a lo largo del tiempo.

Fotógrafas participantes

Tere Gerardi

Rosenda Villanueva

Yolanda Leal

Marta María Pérez Bravo

Selma Fernández

Ruth Rodríguez

María Alondra García

Patricia Carrington

Sofía Ayarzagoitia

Julieta Leal

Nora I. Gómez

Ana Carolina Camarena

Karla Leyva Leal

Adriana Treviño

Yasodari Sánchez

Victoria Fava

Rosy González

Elizabeth Trejo

