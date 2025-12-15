Fotógrafas muestran su talento en la Fototeca Nuevo León
La exposición Instantes y reflexiones reúne el trabajo de 32 fotógrafas del noreste y reconoce sus trayectorias, estilos y aportaciones a la fotografía regional
- 15
-
Diciembre
2025
La Fototeca Nuevo León alberga la exposición Instantes y reflexiones, un proyecto que ofrece un acercamiento a la producción fotográfica desarrollada por mujeres de la región y que pone en valor su aportación artística y documental.
De acuerdo con Ricardo Marcos González, secretario técnico de CONARTE, la muestra surge ante la necesidad de visibilizar el trabajo que las mujeres han realizado en torno a la fotografía, calificando la exposición como un homenaje a las trayectorias de las artistas participantes.
Diversidad de miradas y lenguajes
Durante la inauguración, Marcos González destacó que la exhibición abarca desde la fotografía artística y estética, hasta imágenes de carácter crudo y reflexivo, así como registros que dan cuenta de la vida cotidiana en distintos ámbitos sociales.
El evento inaugural contó con la presencia de Rosa María Rodríguez, directora del Centro de las Artes; Domingo Valdivieso, coordinador de la Fototeca Nuevo León; y Gladys Bañuelos, vocal de fotografía de CONARTE.
Trayectorias consolidadas del noreste
Rosa María Rodríguez subrayó que Instantes y reflexiones comparte una historia de lucha, legado y sensibilidad, al reconocer la mirada, la voz y la experiencia de 32 fotógrafas del noreste del país.
La muestra presenta un panorama amplio de estilos y temáticas, con un predominio de propuestas conceptuales. Varias de las participantes cuentan con más de dos o tres décadas de trayectoria, lo que permite una revisión profunda de su trabajo a lo largo del tiempo.
Fotógrafas participantes
- Tere Gerardi
- Rosenda Villanueva
- Yolanda Leal
- Marta María Pérez Bravo
- Selma Fernández
- Ruth Rodríguez
- María Alondra García
- Patricia Carrington
- Sofía Ayarzagoitia
- Julieta Leal
- Nora I. Gómez
- Ana Carolina Camarena
- Karla Leyva Leal
- Adriana Treviño
- Yasodari Sánchez
- Victoria Fava
- Rosy González
- Elizabeth Trejo
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas