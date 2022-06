Fotógrafo encuentra arte en las olas

En el libro The Art of Waves, el fotógrafo Clark Little relata en 150 imágenes sus aventuras en el océano.

El fotógrafo de Hawái Clark Little es famoso por sus impresionantes imágenes desde dentro de algunas de las más poderosas y peligrosas olas del mundo.

El artista, originario de la costa norte de Oahu, ha pasado los últimos 15 años documentando las olas que rompen violentamente en la costa, esas monstruosas olas que crean un túnel en el Pacífico y hacen retumbar la arena, sin arrecifes o más agua que las frene.

Little publicó un libro, The Art of Waves, que relata sus aventuras en el océano. Contiene más de 150 de sus imágenes favoritas. "Las olas que rompen en la orilla son tan hermosas y aterradoras al mismo tiempo", dijo Little. "Solía surfearlas ... así que me siento cómodo, me gusta el fondo de la arena, creo que tiene más colores aqua hermosos".

El gran surfista Kelly Slater le dice de cariño "Turbo" a Little, pues era famoso por conducir rápido y arriesgarse cuando los dos se conocieron hace décadas, mucho antes de que Slater se convirtiera en uno de los surfistas más reconocidos.

"Clark está tan conectado con lo que observa. Le parece tan natural", dijo Slater, quien escribió el prefacio del libro. "Simplemente se le ocurrió capturarlo un día". El surfista de grandes olas Laird Hamilton dijo que la fotografía de Little le da la oportunidad de examinar la belleza y la complejidad del océano de una manera que es imposible cuando se está surfeando.