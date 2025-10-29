Cerrar X
Gael García Bernal llevará el cine y cultura mexicana a la Unesco

La organización designó al actor mexicano por su compromiso con la educación artística y su labor en Ambulante, proyecto que impulsa el cine documental

  • 29
  • Octubre
    2025

El actor mexicano Gael García Bernal fue nombrado embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística de la Unesco.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene su sede en París, destacó que el intérprete, productor y director no solo es una figura relevante del cine internacional, sino también su labor a través de Ambulante, que cofundó en el 2005.

Esa entidad apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos.

Por su convencimiento de que la cultura tiene un papel central en el desarrollo de nuestras sociedades, la Unesco afirmó que el actor va a poner su influencia y conocimiento al servicio de las acciones de este organismo internacional para promover la educación cultural y artística.

"Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como embajador de Buena Voluntad de la Unesco. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común", indicó García Bernal.

La Unesco también nombró a la jequesa emiratí Bodour bint Sultan Al Qasimi como embajadora de Buena Voluntad para la Educación y la Cultura del Libro; al banquero y filántropo marfileño Ibrahim Magassa como embajador de Buena Voluntad para Prioridad África, y a la arquitecta y empresaria griega Costantza Sbokou-Constantakopoulou como embajadora de Buena Voluntad para la Protección y Promoción de la Cultura.


