George Clooney y Julia Roberts ¡son garantía de éxito!

George Clooney y Julia Roberts vuelve a hacer mancuerna en la pantalla grande en la comedia romántica Pasaje al Paraíso.

Sol, mar, paisajes paradisíacos, muchas risas, pero sobre todo una pareja de protagonistas bien conocida y querida por el público es lo que desde hoy llega a la pantallas de cine con la película Pasaje al Paraíso, en donde George Clooney y Julia Roberts dejan claro que son el uno para el otro al trabajar juntos.





Los ganadores del Óscar dan vida a los exesposos David y Georgia, quienes se encuentran en una misión compartida para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos: Casarse precipitadamente. Bajo la dirección de Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), la cinta marca el regreso de las súper comedias románticas a los grandes estudios de producción.









El gran plus de Pasaje al Paraíso es que el público podrá ver a la dupla Roberts-Clooney, la cual es sinónimo de éxito y, aunque no lo buscaron, trabajar juntos fue un ganar-ganar para ambos. “Julia y yo no estábamos buscando activamente un proyecto que hacer juntos, pero evidentemente fue fácil decir que sí a la oportunidad de trabajar en otro proyecto con ella”, dice Clooney.





“Nos enviaron el guión a los dos al mismo tiempo, señalando que habían escrito los papeles para Julia y para mí. Entonces, justo después de leerlo, llamé a Julia y le dije: ‘Lo haré si tú lo haces’, y ella contestó: ‘Bueno, lo haré si tú lo haces’. Y no mucho después de eso, íbamos camino a Australia”.













Por su parte, Roberts señala que definitivamente la amistad que hay entre ambos es fundamental para un buen trabajo: “George y yo siempre hemos tenido una buena química como amigos, creo que también nos divierte mucho hacer reír al otro. Por eso, cada día hacía una especie de búsqueda para encontrar cómo podía hacer reír a George.





“Ambos nos ocupamos muchísimo por crear un entorno en el que la gente se sintiera creativa y feliz en el trabajo. Eso saca lo mejor de cada uno”. El reparto de la cinta lo completan Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier y el actor francés Lucas Bravo.