Golpean a Alfredo Adame fuera de su casa

El actor fue brutalmente agredido luego de involucrarse en un incidente cerca de su casa en Tlalpan.

Al actor Alfredo Adame le brindaron una brutal golpiza afuera de su casa en la alcaldía de Tlalpan en Ciudad de México, donde se presume fue atacado por un par de sujetos.

El actor sorprendió en su cuenta de Instagram pues apareció con golpes en el ojo y sangre.

"Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves.....después les cuento....estoy bien", compartió

En entrevista para el programa "Venga la alegría", Alfredo Adame dio los primeros detalles de los hechos ocurridos pasadas las 14:00 horas de este 28 de septiembre luego de que intentara auxiliar a un grupo de personas que se vio involucrado en una balacera muy cerca de su casa.

"Empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante (...) Por mi casa había un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina 'Oye, qué pasó', y me dice 'Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien', y se bajaron y lo asesinaron", aseguró el actor a través de una llamada telefónica.

Adame platica que tras quedarse unos minutos observado lo que pasaba mientras platicaba con sus vecinos, llegó un vehículo con una mujer herida de bala.

"Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ´mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar, fue un ataque directo y artero'", asegura el actor, quien después ofreció su ayuda al hombre al pensar que la señora estaba embarazada; sin embargo, de pronto cambió la actitud del conductor. Me dijo 'tú lárgate de aquí, hijo de la ching*da, qué haces aquí, p*nche chismoso', y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo 'a ver hijo de la ching*da', y le tiro una patada", narró Adame.

Tras encararlo, un segundo sujeto llegó por detrás del actor para atacarlo.

"Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos", detalla el polémico artista.

Sin embargo, según declaraciones de vecinos dadas al periodista Carlos Jiménez, Alfredo Adame intentó grabar con su celular a dos supuestas víctimas de la balacera registrada en Tlalpan, lo que provocó el enojo de sus familiares y por lo que lo terminaron golpeando.

Detienen a agresores de Alfredo Adame

Alfredo Adame aseguró a "Venga la alegría" que los dos hombres que lo golpearon fueron detenidos por autoridades de la Ciudad de México.

Menciona que los elementos de seguridad ciudadana vieron los actos de agresión que sufrió por parte de sus agresores, por lo cual fueron detenidos en ese momento.

Tras esto, el actor acudió a la Fiscalía de Tlalpan para levantar la denuncia por lesiones, injurias y amenazas.

"Me dicen 'oye, tranquilo, es que acaban de matar a su hermano'. Me importa madres, yo nada más me acerqué y le dije 'oye, ¿qué te pasó, te puedo ayudar en algo?' y este imb$%& me empieza a golpear entre los dos, ¿qué culpa tengo yo?", expresó molesto.

Finalizó diciendo que se encuentra a la espera de la revisión médica para determinar la gravedad de las lesiones.