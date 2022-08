Graban primer beso de Piqué a su nueva novia en público

Parece que Piqué no cumplió un acuerdo de no aparecer en público con una pareja en el primer año de su rompimiento con Shakira.

Un nuevo capítulo se suma a la novela entre Gerard Piqué y Shakira, quienes anunciaron su rompimiento hace casi tres meses.

Ahora, el futbolista habría provocado el enojo de la cantante al romper un acuerdo que pactaron en su separación.

Este fin de semana, el magazine español "Socialité" de Telecinco filtró un video que muestra por primera vez a Piqué con su nueva novia en público.

En las imágenes se puede ver al jugador del Barcelona con Clara Chía Martí disfrutando del show de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya que se llevó a cabo el pasado viernes en la localidad catalana de Puigcerdá.

"He visto muchísimo amor, le va a doler mucho a Shakira, porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante", expresó una de las conductoras.

Además, la nueva pareja no disfrutó sola del espectáculo, sino que estaban acompañados por varios amigos, así como los padres y el hermano del futbolista, lo que hace suponer que ya presentó a su nueva novia a los más cercanos.

Por otra parte, medios españoles aseguran que el defensor del Barcelona llevó a la joven hasta la casa de sus padres para formalizar su noviazgo, pero sus padres no habrían estado de acuerdo, pues tienen la esperanza de que renazca el amor entre él y Shakira. Sin embargo, aún así toda la familia estuvo junto a la pareja en el concierto.

Medios locales fueron tajantes con la decisión de Piqué de presentar a Clara Chía con sus padres, ya que "ellos viven cerca de la cantante, por lo que no están de acuerdo con que Gerard Piqué lleve a su nueva novia a su casa, pues sería una falta de respeto a la colombiana".

La reacción de Shakira ante el video de Gerard Piqué con su nueva novia

Tras salir a la luz el video que muestra a Gerard Piqué muy cariñoso con su nueva novia en un concierto, un confidente a la familia de Shakira aseguró a "Socialité" que Shakira está "muy enfadada", ya que al parecer, ambos tenían acordado que no podían aparecer en público junto a sus parejas durante su primer año de ruptura.

Además, durante el programa "Chisme No Like", dieron detalles sobre la opinión de la colombiana al enterarse de la nueva relación del padre de sus hijos.

"Shakira vive en una casa, está la piscina y después está la casa de los padres de Piqué. Entonces quiere construir un muro para no ver a los suegros y tapar a Clara", dijeron en la apertura del programa.

¿Quién es Clara Chía Martí?

La nueva novia de Gerard Piqué, que medios británicos identifican como Clara Chía Martí, es de Barcelona, tiene 23 años y estudia relaciones públicas

Según apunta "Socialité", Piqué y Chía Martí se habrían conocido en un bar de copas en febrero, y él le habría ofrecido trabajar en su empresa "Kosmos".

Allí, Clara ha desempeñado funciones administrativas organizando eventos.

Shakira y Piqué inician el juicio por la custodia de sus hijos

Justo después de las primeras imágenes de Piqué con su nueva novia en público, se dio a conocer que Shakira y el futbolista pusieron fin a la tregua e irán a juicio por la custodia de sus hijos

De acuerdo con Informalia, fuentes cercanas a ambas familias confirman que tras no llegar a un acuerdo en cuanto al futuro de Milan y Sasha, la colombiana y el español han roto las negociaciones por lo que la situación se resolverá en un juicio.

Por un lado, Piqué quiere que se queden a vivir en Barcelona, mientras que Shakira desea instalarse con sus hijos en Miami. Y al no haber un acuerdo en los próximos días, todo parece indicar que los pequeños deberán de iniciar el curso escolar en Barcelona el próximo 5 de septiembre.

Con información de info7.mx