Guillermo del Toro presenta en Venecia su esperado ‘Frankenstein’

Guillermo del Toro cumplió este sábado en el Festival de Cine de Venecia uno de los sueños más antiguos de su vida: llevar al cine Frankenstein, la obra de Mary Shelley que lo obsesiona desde que tenía siete años. “

Ahora me puedo quitar la presión”, confesó el cineasta mexicano, al presentar su película en la competición oficial del certamen.

“Frankenstein es más que un sueño, es una religión para mí desde que era niño”, aseguró Del Toro, visiblemente relajado y satisfecho con el resultado de un proyecto que esperó décadas para realizar “en las condiciones creativas adecuadas” y con la envergadura suficiente “para emocionar a la gente”. Entre bromas, reconoció que tras tantos años de espera lo que siente ahora es “una depresión postparto”.

La cinta, producida por Netflix pero que llegará primero a salas de cine, fue recibida con aplausos en sus primeras proyecciones para la prensa.

Con su característico estilo visual barroco, Del Toro ofrece una adaptación cuidada de la conocida historia del monstruo más humano.

El australiano Jacob Elordi encarna a la criatura, mientras que el doctor Víctor Frankenstein es interpretado por Oscar Isaac.

Para el director, la película llega en el momento justo de su carrera: “Todo lo que he hecho era un instrumento de aprendizaje para llegar aquí. Pensaba en esta historia como una relación de padres e hijos, y cuando me convertí en padre todo cambió. Estoy muy contento de no haberla hecho hace 30, 20 o incluso 10 años”.

Elordi, que tuvo solo tres semanas de preparación, describió su papel como un recipiente en el que volcó “todo su ser”.

“En muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla es mi forma más pura. Es más yo que yo”, afirmó el actor de origen español.

Por su parte, Isaac relató que aceptó el papel después de que Del Toro se lo ofreciera durante una comida en la que hablaban de sus vidas y de sus padres.

“No puedo creer que hayamos llegado a esto”, dijo emocionado el actor guatemalteco-estadounidense.

Aunque bromeó con que “siempre quiere más de todo” al ser preguntado por su negociación con Netflix, Del Toro se mostró serio al hablar de los retos del cine actual.

“La batalla no es solo el tamaño de las salas, sino también el de las ideas, el hambre artístico que llevas al cine”, señaló.

Con humor y cercanía, el director conquistó a los periodistas en la rueda de prensa, entre risas, frases en italiano y hasta un espontáneo “¡Che cazzo!” al fallar los micrófonos.

Se despidió con un entusiasta “Ci vediamo pronto”, mezcla de español e italiano, confirmando que, tras tantos años de espera, su Frankenstein ya es una realidad.

