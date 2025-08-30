Cerrar X
AP_25242437269392_2a8ae41d87
Escena

Guillermo del Toro presenta en Venecia su esperado ‘Frankenstein’

Guillermo del Toro cumplió este sábado en el Festival de Cine de Venecia uno de los sueños más antiguos de su vida: llevar al cine Frankenstein

  • 30
  • Agosto
    2025

Guillermo del Toro cumplió este sábado en el Festival de Cine de Venecia uno de los sueños más antiguos de su vida: llevar al cine Frankenstein, la obra de Mary Shelley que lo obsesiona desde que tenía siete años. “

Ahora me puedo quitar la presión”, confesó el cineasta mexicano, al presentar su película en la competición oficial del certamen.

“Frankenstein es más que un sueño, es una religión para mí desde que era niño”, aseguró Del Toro, visiblemente relajado y satisfecho con el resultado de un proyecto que esperó décadas para realizar “en las condiciones creativas adecuadas” y con la envergadura suficiente “para emocionar a la gente”. Entre bromas, reconoció que tras tantos años de espera lo que siente ahora es “una depresión postparto”.

La cinta, producida por Netflix pero que llegará primero a salas de cine, fue recibida con aplausos en sus primeras proyecciones para la prensa.

Con su característico estilo visual barroco, Del Toro ofrece una adaptación cuidada de la conocida historia del monstruo más humano.

El australiano Jacob Elordi encarna a la criatura, mientras que el doctor Víctor Frankenstein es interpretado por Oscar Isaac.

Para el director, la película llega en el momento justo de su carrera: “Todo lo que he hecho era un instrumento de aprendizaje para llegar aquí. Pensaba en esta historia como una relación de padres e hijos, y cuando me convertí en padre todo cambió. Estoy muy contento de no haberla hecho hace 30, 20 o incluso 10 años”.

Elordi, que tuvo solo tres semanas de preparación, describió su papel como un recipiente en el que volcó “todo su ser”.

“En muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla es mi forma más pura. Es más yo que yo”, afirmó el actor de origen español.

Por su parte, Isaac relató que aceptó el papel después de que Del Toro se lo ofreciera durante una comida en la que hablaban de sus vidas y de sus padres.

“No puedo creer que hayamos llegado a esto”, dijo emocionado el actor guatemalteco-estadounidense.

Aunque bromeó con que “siempre quiere más de todo” al ser preguntado por su negociación con Netflix, Del Toro se mostró serio al hablar de los retos del cine actual.

“La batalla no es solo el tamaño de las salas, sino también el de las ideas, el hambre artístico que llevas al cine”, señaló.

Con humor y cercanía, el director conquistó a los periodistas en la rueda de prensa, entre risas, frases en italiano y hasta un espontáneo “¡Che cazzo!” al fallar los micrófonos.

Se despidió con un entusiasta “Ci vediamo pronto”, mezcla de español e italiano, confirmando que, tras tantos años de espera, su Frankenstein ya es una realidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wedfg_806b5752ba
After The Hunt” divide opiniones tras su estreno: Julia Roberts
Asiste_Clooney_al_estreno_de_Jay_Kelly_tras_infeccion_sinusal_93d4c8832c
Asiste Clooney al estreno de 'Jay Kelly' tras infección sinusal
Premian_a_Karla_Sofia_Gascon_como_mejor_actriz_internacional_7090ae148b
Premian a Karla Sofía Gascón como mejor actriz internacional
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4509_e47a41dd9f
Leones en Acción suma 17.5 toneladas de basura retiradas del río
Gmh_Irvoa_EA_Ejp_ZY_cc2dd7fb1f
Mujer policía se lanza de auto con su hijo; huía de su pareja
alicia_villarreal_ba7b071fbb
Denuncia Alicia Villarreal que intentaron hackear sus redes
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×