Guillermo del Toro presenta 'Frankenstein' en CDMX

El cineasta y los protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi desfilaron en San Ildefonso antes del estreno en Netflix el 7 de noviembre

  • 03
  • Noviembre
    2025

Guillermo del Toro llevó su versión de “Frankenstein” a la Ciudad de México, pues este lunes, el cineasta desfiló junto a los protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi por la alfombra roja instalada en el Colegio de San Ildefonso, donde cientos de fans los recibieron entre gritos y aplausos.

El filme, que se estrenará en Netflix el próximo 7 de noviembre, está inspirado en la novela clásica de Mary Shelley y lleva el sello inconfundible de Del Toro: una mezcla de terror, fantasía y exuberante imaginería visual.

En el filme, Isaac interpreta al científico Víctor Frankenstein y Elordi da vida al monstruo. 

Durante el evento, del Toro saludó y firmó autógrafos antes de una proyección especial de la película.

El elenco se completa con Mia Goth como Elizabeth Lavenza, además de Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery.

"Frankenstein" llegó a cines seleccionados y recintos culturales como la Cineteca Nacional el pasado 23 de octubre, funciones previas a su estreno en la plataforma de streaming.


