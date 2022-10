Guns N' Roses 'disparan' sus éxitos en Monterrey

Guns N' Roses ofreció una avalancha de éxitos para miles de regios en el Estadio de Béisbol Monterrey este domingo 23 de octubre.

Guns N’ Roses le dio una ‘balacera’ de hard rock a miles de regiomontanos tras más de una década de ausencia.





Durante más de dos horas, cerca de miles de asistentes al Estadio de Béisbol Monterrey, disfrutaron de una de las bandas más populares a nivel mundial en los inicios de los noventas, entonando a todo pulmón sus más grandes himnos y brincando y bailando al son de los estadounidenses.





Cerca de las 21:05 horas, Axl Rose y sus músicos entraron a escena con un bombardeo, iniciado con It's So Easy, Mr Brownstone y Chinese Democracy.













Con sus típicos movimientos y remanentes de aquella energía de los noventa Axl Rose se adueñó del escenario. Aunque su comunicación con la audiencia fue poca, sonreía y hacia reverencias al término de cada canción.





Slash también emocionó a los fanáticos en Double Talkin' Jive, Rocket Queen, Estranged, You Could Be Mine o Absurd, el legendario guitarrista hizo honor a su fama, con una ejecución limpia y desafiante.













Cerca de las 23:00 horas Guns desplegó sus más grandes clásicos, entre ellos Sweet Child O' Mine, November Rain y Knockin' on Heaven's Door; la recta final llegaría con Patience, Don't Cry para culminar con un verdadero paraíso musical con Paradise City.