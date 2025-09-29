Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T173021_370_e05383777e
Escena

Guns N’ Roses regresará a México en noviembre de 2025

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses confirmó su regreso a México este noviembre como parte de su gira Latin American Tour 2025

  • 29
  • Septiembre
    2025

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses confirmó su regreso a México como parte de su gira Latin American Tour 2025.

El esperado concierto se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, escenario que recientemente ha recibido a otras agrupaciones históricas.

La gira incluye un total de 13 fechas en distintos países de Latinoamérica y cerrará precisamente en México, donde miles de fanáticos podrán disfrutar de Axl Rose, Slash y compañía en vivo.

Los boletos ya están a la venta con precios que van desde 2,915 pesos en General A hasta 5,355 pesos en Zona GNP.

Aún hay entradas disponibles en varias secciones del recinto.

Además, Guns N’ Roses no llegará solo, pues estarán acompañados por Public Enemy, el influyente grupo de rap y hip hop originario de Long Island, famoso por su música con fuerte carga política y crítica social, con éxitos como Fight the Power y Bring the Noise.

Este espectáculo promete ser uno de los conciertos más memorables del año en México, reuniendo a dos referentes de la música mundial en una misma noche.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
69702ff0_632b_4c80_9d9e_9768932b7e0b_7020851f64
Tamaulipas proyecta convertirse en líder nacional de energía
sre_dallas_ee2de42b6a
Condena SRE muerte de mexicano en ataque a ICE en Dallas
publicidad

Últimas Noticias

nacional_vicealmirante_de_marina_manuel_roberto_farias_ced33dcb28
Vicealmirante de la Marina ligado a red de huachicol
Whats_App_Image_2025_09_30_at_8_59_56_PM_92c747ec80
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez
Jesus_Elizondo_709752c91a
Proponen 'Sello Calidad Mundial' para la industria turística
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×