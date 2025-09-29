Guns N’ Roses regresará a México en noviembre de 2025

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses confirmó su regreso a México como parte de su gira Latin American Tour 2025.

El esperado concierto se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, escenario que recientemente ha recibido a otras agrupaciones históricas.

La gira incluye un total de 13 fechas en distintos países de Latinoamérica y cerrará precisamente en México, donde miles de fanáticos podrán disfrutar de Axl Rose, Slash y compañía en vivo.

Los boletos ya están a la venta con precios que van desde 2,915 pesos en General A hasta 5,355 pesos en Zona GNP.

Aún hay entradas disponibles en varias secciones del recinto.

Además, Guns N’ Roses no llegará solo, pues estarán acompañados por Public Enemy, el influyente grupo de rap y hip hop originario de Long Island, famoso por su música con fuerte carga política y crítica social, con éxitos como Fight the Power y Bring the Noise.

Este espectáculo promete ser uno de los conciertos más memorables del año en México, reuniendo a dos referentes de la música mundial en una misma noche.

