Hacen vibrar a Monterrey en primera fecha del Pal Norte

Maroon 5, The Libertines, entre otros artistas conquistaron las tierras regias en el primer día del 'magno evento' musical.

Con mucho ritmo, arreglos sorpresa y grandes éxitos, Maroon 5 conquistó a decenas de miles de regiomontanos en el inicio del Pal Norte.

Con éxitos como "Moves Like Jagger", "Animals", "Girls Like You" y "This Love" el conjunto liderado por Adam Levine se apoderó del cuerpo y alma de las multitudes.

Horas antes, otros artistas emocionaron al público, en su mayoría joven; uno de ellos fueron The Libertines, que tocaron hits como "Can't stand me now", "You are my waterloo", "Boys in the band y "What became of the lovely lads".

Otro qué dejó su huella fue Andrés Calamaro, que impresionó a todos con "Sin Documentos", "Flaca", "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel, así como "Maradona" dedicado emocionalmente a su compatriota, el difunto astro del fútbol.

Minutos después, Natanael Cano y Los Fabulosos Cadillacs cerraron el primer día del evento.