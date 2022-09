Hailey afirma que 'No se metió' en relación de Justin y Selena

La modelo Hailey Bieber ha decidido hablar por primera vez de los rumores que han asechado su matrimonio con Justin Bieber desde el primer momento.

El cantante canadiense se mantuvo en una relación intermitente con Selena Gómez durante más de seis años y el público mismo llamó "Jelena" a la pareja. A pesar de los altibajos, lucían enamorados el uno del otro; sin embargo, Bieber sorprendió al mundo al anunciar su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin (su apellido de soltera) en 2018, a tan corto tiempo de haber terminado su relación con Gómez.

Desde entonces, la modelo ha recibido ataques por la prensa y los fanáticos pues aseguran que le robó el novio a Selena; incluso diversos usuarios de redes sociales han hecho en más de una ocasión diversas comparaciones entre ambas relaciones.

Fue a través de un podcast llamado "Call Her Daddy" que la esposa de Bieber respondió a todos los rumores; en un momento el entrevistador Alex Cooper la cuestiona acerca de si salió con Bieber al mismo tiempo que el seguía en un noviazgo con Gómez, a lo que Hailey respondió con un rotundo "No".

"No es mi carácter meterme con la relación de alguien. Simplemente nunca lo haría. Me criaron para ser mejor que eso. Lo que está en duda en esta línea de tiempo es nosotros juntándonos y comprometiéndonos y él pasando tiempo con su ex antes de eso... esto es tan loco. Claro hay una historia muy larga ahí y no es mi relación, no tiene nada que ver conmigo así que lo respeto mucho" declaró.