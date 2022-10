Hailey Bieber y Selena Gomez, ¿amigas y rivales?

Al parecer entre Hailey Bieber y Selena Gomez no existe rivalidad alguna, a pesar de lo que muchos fans pensarían, la modelo y esposa de Justin Bieber y la cantante, y quien fuera novia del intérprete canadiense, no tienen una mala relación, e incluso posaron juntas, mientras se llevaba a cabo la gala del Museo de la Academia.

En su momento, se dijo que la razón por la que Selena y Justin habían terminado su intermitente relación que comenzó en 2010 y terminó en 2018, fue Hailey, sin embargo en una entrevista reciente la modelo negó haber interferido en ese romance.

“La perpetuación (de esa idea) proviene de la percepción errónea, 'Oh, lo robaste'. Viene del hecho de que (los fans) desearon que él hubiera terminado con (Selena), y eso está bien. Puedes desearlo todo lo que quieras, pero ese no es el caso. Si hemos seguido adelante, ¿Por qué no puedes (aceptarlo)?”, dijo.