HAIM regresa con un excelente y mordaz álbum de rupturas

HAIM ha declarado que esta temporada es el "verano de la chica soltera" y nos ha ofrecido la banda sonora. El desamor nunca sonó tan bien.

“I Quit”, el cuarto álbum de larga duración del trío, es una colección de rupturas que nunca se pone demasiado sentimental. Puedes bailar la mayor parte, incluso la canción "Cry", que menciona las siete etapas del duelo, es un tema animado.

Seis años después de que el trío lanzara su sencillo con toques de jazz al estilo de Lou Reed "Summer Girl", el ambiente se ha agriado un poco este verano. A lo largo de 15 temas, las canciones tratan sobre rupturas recientes, viejas heridas y una independencia recién encontrada.

“Now I’m gone/Quick as a gunshot/Born to run/Can’t be held up” ("Ahora me he ido/Rápida como un disparo/Nacida para correr/No me pueden detener"), dicen las letras de la canción de apertura "Gone", que tiene sampleos del himno a la libertad de George Michael "Freedom! ’90".

Las hermanas Este, Danielle y Alana Haim se encontraron solteras por primera vez en mucho tiempo mientras hacían el álbum, mirando hacia atrás con partes iguales de veneno y culpa. “You know I’m trying to change/’Cause I know I’m not innocent” ("Sabes que estoy tratando de cambiar/Porque sé que no soy inocente"), dice "Love You Right".

"The Farm" tiene un toque rústico, "Down to be Wrong" tiene un aire a Sheryl Crow y "Take Me Back" tiene un estilo Go-Go. "Love You Right" es pura armonía de Fleetwood Mac, incluso haciendo referencia a una cadena, como la canción "The Chain". "Spinning" es una porción de felicidad house con armonías superpuestas, fácilmente la canción más bailable de Haim desde "I Want You Back". La nostálgica y cálida "Million Years" se inclina hacia la electrónica.

La blusera "Blood on the Street" también tiene algo de despecho, "I swear you wouldn’t care/If I was covered in blood lying dead on the street” ("Juro que no te importaría/Si estuviera cubierta de sangre tirada muerta en la calle") pero termina con libertad: “Now the sun’s up, I’m out, and that’s that” ("Ahora el sol ha salido, me voy, y eso es todo"). Y "Relationships" destaca en un álbum bien logrado, gracias al falsete de Danielle explorando la agonía de los lazos románticos y el bajo de su hermana retumbando.

Pero la mejor canción es "Everybody's Trying to Figure Me Out", en la que cada Haim brilla a medida que los tempos cambian y la pieza se transforma de folk a indie rock a un éxtasis de los años 70, con el mantra final: “You think you’re gonna die/But you’re not gonna die” ("Crees que vas a morir/Pero no vas a morir").

El álbum es coproducido por Danielle y el colaborador frecuente de HAIM, Rostam Batmanglij de Vampire Weekend. El productor habitual del trío, Ariel Rechtshaid, se separó de Danielle, lo que puede explicar esta nueva energía.

El cierre del álbum, "Now It's Time", interpola la canción de pop industrial de U2 "Numb", añade ritmos de batería geniales y un aire a lo Alanis Morissette, terminando con una emocionante sesión de improvisación. “It’s time/To let go” ("Es hora/De dejar ir"), dicen las letras, pero no a este álbum.

