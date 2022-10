'Halloween Ends': El final de Michael Myers

Recordemos que la saga se centra en el criminal Michael Myers, quien tras estar 15 años en un hospital psiquiátrico por matar a su hermana mayor, escapa y vuelve a cometer una serie de asesinatos usando una máscara y un cuchillo de cocina.

Como dato interesante es que la máscara de Myers es en realidad un modelo de látex del rostro del personaje de ciencia ficción 'Capitán Kirk' de la franquicia de 'Star Trek'.

La trama de 'Halloween Ends' arranca cinco años después de los eventos de 'Halloween Kills' (2021). Laurie Strode, ya abuela, vive con su nieta y está decidida a olvidar los traumas del pasado para encontrar la tranquilidad.

Sin embargo, la muerte de un niño mientras estaba en casa solo con su cuidador, quien asegura que todo fue un accidente, vuelve a alterar las vidas de la localidad en la que habita.

'La película empieza con algo de esperanza', analiza Jamie Lee Curtis. 'Recuerdo que el primer día de rodaje grabé una escena y cuando volví al camerino me dolía la cara. Entonces me di cuenta de que había sonreído y no había practicado la sonrisa de ese personaje en mucho tiempo', puntualiza.