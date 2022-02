'Hay más áreas para el hip hop': artistas del Super Bowl

Los artistas que acudiran al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Dr. Dre, Snoop Dogg, y Mary J. Bigle, comentaron que dicho evento brindará más oportunidades al género del hip-hop.

"Es una locura que nos tomó todo este tiempo ser reconocidos, creo que vamos a hacer un trabajo fantástico, lo haremos tan grande que no podrán negarnos más en el futuro", agregó.

Los cinco íconos musicales se presentarán en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Dre, Snoop Dogg y Lamar son originarios del sur de California. Snoop Dogg lo calificó como un "gran momento" que combina "el más grande evento deportivo del mundo" con el hip hop, "la mayor forma de arte musical del mundo".

"Apreciamos a la NFL por siquiera considerar al hip hop porque sabemos que mucha gente no quiere al hip hop en el escenario. pero estamos aquí ahora y no hay nada que se pueda hacer al respecto", comentó el compositor de Still D.R.E.