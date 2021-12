¿Hay ruptura en la familia Fernández? Todo indica que sí

Vicente Fernández era tan indiferente al dinero, que uno de sus anhelos era que sus hijos no pelearan por el mismo...pero la realidad es muy distinta, así lo afirma la escritora argentina Olga Wornat, quien comparte que la familia del ídolo mexicano está más dividida que nunca y ahora con su fallecimiento, se avecina un conflicto agudo entre sus descendientes por el legado y propiedades del cantante.

"A mí me sorprendió que él fuera tan desprendido con el tema del dinero, después de haber pasado tantas necesidades en su vida. Él decía: ´Lo peor que me puede pasar es discutir por plata, yo no quiero que mis hijos disputen por dinero´...y pasó todo lo contrario", dijo la periodista, quien promueve el libro El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández.