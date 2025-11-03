Heidi Klum reina de nuevo en Halloween con un disfraz de Medusa

Heidi Klum lo volvió a hacer y dejó claro por qué es considerada “La Reina de Halloween”, durante la edición 2025 de su tradicional fiesta de Halloween, que esta vez tuvo toque mexicano.

La modelo alemana sorprendió al aparecer transformada en Medusa, la temida criatura mitológica que convertía a sus víctimas en piedra con solo mirarlas, pero no solo ella captó las miradas, un disfraz muy mexicano también, gracias a la cantante Fey.

Klum lució una creación hiperrealista con serpientes móviles en la cabeza, piel escamosa, cola articulada y prótesis que la llevaron a un nivel cinematográfico. La metamorfosis tomó más de 10 horas y un equipo de 15 artistas especializados en maquillaje, pintura corporal y efectos visuales.

La cantante mexicana lució un atuendo inspirado en las culturas prehispánicas, con un penacho de plumas y un traje estilizado con incrustraciones y plumas que enaltecieron a México.





