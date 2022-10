Henry Cavill dejará de ser Gerald de Rivia en 'The Witcher'

Luego de que esta semana se dio la noticia de que Henry Cavill volverá como Superman en nuevos proyectos de DC Entertainment, se anunció ahora que el actor dejará su papel como Geralt de Rivia, en la aclamada serie de Netflix, ‘The Witcher’.



La serie va por su tercera temporada, la cuál ya se encuentra en fase de postproducción, y la cadena de entretenimiento anunció por redes sociales la renovación para una carta temporada, sin embargo, el anuncio fue eclipsado por la noticia de la salida de Cavill de la producción; dejando su rol protagónico.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!



Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT