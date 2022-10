Hija del 'Canelo' festeja sus XV años ¡A lo grande!

Emily Cinnamon es la hija mayor del Canelo Álvarez y este fin de semana celebró sus XV años con una fiesta llena de lujos y artistas invitados como Grupo Firme.

Emily Cinnamon es la hija mayor del boxeador Saúl Álvarez, mejor conocido como 'El Canelo' y de Karen Beltrán. Dicha ex pareja se reunió para celebrar los XV años de su hija, en una fiesta lujosa y no es para menos, pues el boxeador no escatima en gastos al organizar una fiesta.





La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Guadalajara, lugar donde hace un año se casó el boxeador con su esposa Fernanda Gómez, y con quién tuvo a su cuarta hija Fernanda; Saúl tiene también de anteriores relaciones dos hijos más: Mía Ener y Saúl Adiel.







La celebración provocó un operativo en la zona, que arrancó con el cierre parcial de algunas calles y la colocación de vallas alrededores de la Catedral tapatía.





La joven llegó al recinto y deslumbró a los presentes con un vestido color rojo, con destellos por todas partes y una extensa cola, de aproximadamente seis metros de largo y unos cuatro de diámetro.