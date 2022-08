Hijos de Britney Spears no quieren verla por estos desnudos

El exesposo y padre de los hijos de la cantante Britney Spears, Kevin Federline, dijo en una entrevista para el Daily Mail que el contenido que la Princesa del Pop comenzó a subir en sus redes sociales está afectando "la vida de los chicos".

Britney Spears no se queda callada

Tras las declaraciones de su exesposo, la Princesa del Pop dijo que sin la tutela de su pades ahora se siente empoderada y que tiene el libre albedrío para vivir la vida que ella quiere.

"Me entristece escuchar que mi exesposo ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho de que las razones se basan en mi Instagram. Les di todo. Sólo una palabra: DOLOROSO. Lo voy a decir... mi mamá me dijo 'Debes dárselos a su papá'", comentó Britney.