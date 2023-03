Hombre celoso interrumpe show de payaso 'Brincos Dieras'

El payaso 'Brincos Dieras' se vio involucrado en un polémico suceso en un show que realizó en Estados Unidos, cuando un hombre muy enojado por los celos subió al escenario para reclamarle a su pareja por participar en una escena.

Mediante un video de TikTok, la usuaria Argelia MG compartió el momento en que el payaso regiomontano, reconocido por sus chistes y pasos de baile con connotaciones sexuales, se vio sorprendido por la situación y tuvo que detener su espectáculo.

En las imágenes se ve cuando se corta la música y el payaso no sabe qué ocurre. De pronto, el hombre le exige a su pareja que se baje del estrado, pero después éste es bajado del escenarios por personal de seguridad.

En un segundo video, se ve cuando la mujer se acerca al lugar donde se encuentra su pareja y cuando cruzan su primeras palabras, el hombre reacciona violentamente y golpea con el puño parte del inmobiliario. Inmediatamente una mujer que los acompañaba intercede, así como un elemento de seguridad.

Al final el sujeto fue retirado del show que se lleva a cabo en Atlanta, mientras el público lo insulta y le lanza objetos.

El video causó diversas opiniones, pero la mayoría concordaba en que él no debió reaccionar de esa manera, pero ella también hizo mal al faltarle el respeto a su pareja de ese modo.

'Tiene razón el señor, se pasó la mujer, no lo respetó', 'La neta sí se pasó la señora. Su van en pareja debe de haber respeto', 'Lo chistoso es que cuando son ellos lo festejan', 'Vengo de la segunda parte para defenderla, pero ni como ayudarla, se pasó', 'No estuvo bien la reacción, pero se comprende', 'Con razón se enojó el señor', 'El que se la quedó, perdió', 'Una mujer así no vale la pena', 'Si yo fuera el señor, simplemente me retiro y me voy a mi casa, y ya sus cosas estarían afuera de la casa', 'En la segunda parte me sentí mal por ella, luego vine a ver la primera y se me pasó', son algunos de los comentarios que dejaron en los videos.