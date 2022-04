El Hombre del Norte, película de suspenso, drama y vikingos

La clásica historia de venganza familiar y la cultura escandinava se conjugan para dar origen a El Hombre del Norte, que conjuga un gran elenco conformado por Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, y Björk.

La historia sigue al príncipe Ameth (Skarsgård), quien es testigo de cómo su tío mata a su padre y secuestra a su madre, por lo que huye, no sin antes jurar venganza. No es hasta 20 años después que, convertido en un vikingo berserker, regresará a su tierra para cumplir la promesa.

El Hombre del Norte se desarrolló a partir del deseo del protagonista y también productor, quien es originario de Suecia.

El director Robert Eggers, aclamado por El Faro y La Bruja, fue el elegido para dirigir esta cinta, aunque su interés en la cultura escandinava surgió hace relativamente poco, en 2015, durante un viaje a Islandia con su esposa.



"Me puse a pensar en los vikingos y a aprender lo que de verdad había existido en las primeras décadas del siglo X en Escandinavia. Encontré una civilización completa y compleja... pero también era una cultura de extrema violencia y subyugación, y en la que los horribles ciclos de venganza no tenían fin. La humanidad, al parecer, nunca cambia. Tal vez por eso me atrae el pasado. Es un espejo oscuro y distante", destaca el director.