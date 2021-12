House Of Gucci llega a salas... ¿Qué hizo Patrizia Reggiani?

Llegó hoy a los cines la película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver bajo la dirección de Ridley Scott, una de las más esperadas del año

Del lujo a la tragedia, de la exclusividad al escarnio público, así ha transitado la historia de Gucci, casa de moda italiana que, desde su fundación en manos de Guccio Gucci, en Florencia en 1921, no solo ha estado ligada al éxito mundial por su imperio en productos de lujo, sino que los escándalos, las traiciones personales y económicas y la muerte han llevado a esta dinastía al ojo público con los tribunales siempre de por medio.

Este 25 de noviembre llega a los cines "House of Gucci" (La casa Gucci), filme dirigido por Ridley Scott, protagonizado por Lady Gaga y Adam Driver; en esta cinta los mitos que han rondado a la familia vuelven a surgir y buscará aclarar qué fue lo que realmente ocurrió en esta dinastía: ¿por qué uno de los más grandes herederos de la moda, Maurizio Gucci, fue asesinado al exterior de su empresa?

Aunque las conclusiones oficiales han señalado a Patrizia Reggiani (interpretada por Lady Gaga), quien fuera pareja de Maurizio Gucci (Adam Driver), como la autora intelectual del asesinato, los orígenes de los pleitos familiares radican desde las decisiones que el fundador Guccio Gucci tomó al definir su herencia y determinando cuál de sus hijos debería llevar la batuta de su emporio.

¿Qué papel jugó Patrizzia Ragianni en todo?

Siendo una de las mujeres más activas en los eventos sociales destacados de Milán, Patrizia conoció en 1970 a Maurizio Gucci, con quien dos años después decidió casarse y formar una nueva familia con el nacimiento de sus dos hijas: Alessandra (en 1977) y Allegra (en 1981).

Patrizia, quien era conocida por ser una apasionada del lujo, aseguró tras su detención y posterior encarcelamiento durante 18 años, que su matrimonio con Maurizio no estuvo libre de intrigas y traiciones, además de que nunca obtuvo la aprobación de Rodolfo Gucci, quien siempre se opuso a que su hijo Maurizio se relacionara con quien era considerada como una "cazafortunas".

Muerte de Maurizio Gucci

El 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci, de 46 años de edad, fue asesinado en uno de los barrios más lujosos de Milán, a manos de un sicario, relacionado a la mafia italiana, que de cuatro disparos acabó con la vida de uno de los magnates más poderosos de la moda europea.

Aunque las primeras investigaciones se enfocaban en posibles ajustes de cuentas con la mafia, en 1997 la policía arrestó a Patrizia, quien había tomado poder en las propiedades de Maurizio; la mujer fue acusada de ser la autora intelectual del asesinato de su ex pareja.

"House of Gucci", coestelarizada también por Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek y Jeremy Irons, parte del libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", de Sara Gay Forden, quien dio cobertura por más de 15 años a esta casa de moda.

Se encuentra disponible ya en las principales salas del país.