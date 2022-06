Hunter Schafer se une a la precuela de Juegos del Hambre

La exitosa modelo y actriz se dio a conocer por interpretar a Jules en la serie de HBO 'Euphoria'

La tan esperada precuela de Los Juegos del Hambre continúa sumando más integrantes a su reparto y en esta ocasión el fichaje trae a una actriz nada desconocida por el público, Hunter Schafer de la serie de HBO Euphoria.

The Hunger Games, The Ballad fo Songbird and Snakes será dirigida por Francis Lawrance, quien fue el encargado de estar en la silla de la dirección en las primeras cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrance.

La intérprete de 23 años según reportan medios estadounidenses interpretaría a Tigres Snow, prima del presidente Coriolanus Snow, quien los fanáticos de la saga recuerdan como el villano principal de las películas originales. Sin embargo, esta entrega se sitúa años antes de que Snow se convierta en villano.

El 17 de noviembre del 2023 será la fecha de estreno de la nueva cinta que se prevé inicie grabaciones en las siguientes semanas.

¿De qué trata The Ballad of Songbird and Snakes?

The Ballad of Songbird and Snakes ocurrirá años antes de los eventos de Los Juegos del Hambre, donde un joven Snow ( Tom Blyth) es asignado como mentor de la tributo del Distrito 12, Lucy Gray Bird (Rachel Zegler). Poco a poco, comienza a formarse una intensa relación que se enfrenta a sus destinos.

Con los décimos Juegos del Hambre anuales acercándose rápidamente, el joven Snow se alarma cuando lo asignan como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray capta toda la atención de Panem cantando desafiante durante la ceremonia de cosecha, Snow cree que podría cambiar las probabilidades a su favor. Uniendo sus instintos para el espectáculo y su nuevo conocimiento político, la carrera contra el tiempo de Snow y Lucy para sobrevivir finalmente revelará quién es un pájaro cantor y una serpiente".

¿Cuál es el elenco de la cinta?

Era de esperarse que para la nueva cinta seleccionara a una de las actrices del momento como ocurrió con Los Juegos del Hambre en 2011 y Jennifer Lawrance.

En esta ocasión la historia decidió sumar a Rachel Zegler, quien recientemente acaparó las miradas por interpretar a María en la versión de West Side Story de Steven Spielberg.

Zegler aparecerá en Shazam 2 y será quien interprete a Blanca Nieves en la versión Live- Action de Disney.

Para el papel de Snow, personaje en el que se centra la historia la producción escogió al actor Tom Blyth quien recientemente apareció en la serie de HBO ´The Gilded Age´.

El reparto lo completan:

Rachel Zegler. Lucy Gray Baird.

Josh Andrés Rivera. Sejanus Plinth.

Jerome Lance. Marcus.

Ashley Liao. Clemensia Dovecote.

Knox Gibson. Bobbin.

Mackenzie Lansing. Coral.

Aamer Husain. Felix Ravinstill.