¡imparable! Tom Holland interpretará a Fred Astaire

Holland se ha convertido en uno de las promesas de Hollywood en la actualidad

La estrella de "Spider-Man", Tom Holland, estará cambiando sus tiradores de telarañas por zapatos de baile.

El joven de 25 años confirmó oficialmente el domingo que interpretará al legendario actor, bailarín y cantante Fred Astaire en una próxima película biográfica para Sony.

En un perfil reciente para GQ, la productora nominada al Oscar Amy Pascal bromeó diciendo que quería a Holland para el papel de Astaire en la próxima película, así como otra trilogía de "películas de Spider-Man".

Pero durante una entrevista internacionales en un evento de promoción del próximo "Spider-Man: No Way Home", Holland confirmó que se pondrá los zapatos de baile del artista.

"El guión llegó hace una semana", dijo Holland a los periodistas. "No lo he leído todavía; no me lo han dado ".

Posteriormente un representante confirmó la noticias a diversos medios estadounidenses

Sin embargo, Pascal recibió el guión, señaló Holland, y compartió que el productor compartió la noticia con él en un lugar poco convencional.

"Ella me habló antes. Estaba en el baño ", dijo riendo. "Y nos lo pasamos de maravilla, pero interpretaré a Fred Astaire".

Holland comenzó su carrera como actor en los escenarios de Londres, interpretando el papel principal en Billy Elliot the Musical on the West End de 2008 a 2010, mostrando sus mejores pasos de Tap, baile característico de Asteire.

La película protagonizada por Holland no es el único proyecto de Fred Astaire en proceso en este momento. Jamie Bell (quien casualmente originó el papel de Billy Elliot en la película nominada al Oscar de 2000) interpretará a Astaire junto a Ginger Rogers de Margaret Qualley en una próxima película de Amazon Studios y Automatik. Bell y Qualley también producirán la película biográfica, que rastrea la asociación del dúo de baile, comenzando con "Flying Down to Rio" en 1933 y terminando con "The Barkleys of Broadway" en 1949.