Inauguran Arena Guadalajara; recinto hermano de Arena Monterrey

Este jueves, 2 de octubre, se marcó un hito en la historia del entretenimiento en la Perla Tapatía con la inauguración oficial de la Arena Guadalajara, un recinto de talla internacional que será el nuevo epicentro de espectáculos en el occidente del país.

Para iniciar esta nueva era, la banda estadounidense Maroon 5 ofrecerá el concierto inaugural ante miles de asistentes.

Diseñada en gran formato como sus “hermanas” la Arena Monterrey y la Arena CDMX, la Arena Guadalajara cuenta con una capacidad de hasta 20 mil personas y revolucionará la experiencia de entretenimiento en Jalisco con una agenda cargada de conciertos, eventos deportivos y culturales.

Corte de listón

A la inauguración asistieron el presidente de Consejo de Avalanz, Guillermo Salinas Pliego, y el vicepresidente, Alberto Hinojosa Canales, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones junto a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

Durante el evento, Guillermo Salinas Pliego agradeció a los trabajadores y autoridades por el "gran esfuerzo" realizado, y afirmó que la Arena Guadalajara es un "lugar de sanación" donde los asistentes saldrán "felices".

El presidente del consejo destacó también el impacto económico del recinto, estimando que se requerirá un equipo de 11 personas para atender a un solo asistente, convirtiéndolo en un importante generador de empleo.

Por su parte, Alberto Hinojosa Canales, vicepresidente del Consejo, emocionó a los presentes al exclamar que el recinto es "la suma de muchas historias, de muchas manos y muchas historias que nunca dejaron de creer".

Se espera que la Arena opere alrededor de 150 ocasiones al año.

Un recinto con diseño y tecnología de vanguardia

El nuevo espacio es una obra de modernidad y funcionalidad.

Sus características más destacadas incluyen:

Capacidad y Diseño: Puede albergar hasta 20,000 asistentes, destacando un escenario 360° y amplias pantallas digitales.

Comodidades: Ofrece 74 suites de lujo y un estacionamiento con capacidad para 2,500 cajones.

Arquitectura sostenible: Su fachada de cristal está inspirada en el agave azul e incorpora un moderno sistema de gestión energética.

Próximos eventos

El calendario de la Arena Guadalajara ya está en marcha. Tras el concierto de Maroon 5, los próximos espectáculos confirmados este mes son Yuri el 11 de octubre y José Madero, el 18 de octubre; Fey, el 25 de octubre y Pimpinela el 31 de octubre.

Con información de Vanessa Aguilar

