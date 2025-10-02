Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_02_at_9_08_57_PM_ad4c421da7
Escena

Inauguran Arena Guadalajara; recinto hermano de Arena Monterrey

Con capacidad para 20 mil personas, la Arena Guadalajara se perfila como el nuevo centro de espectáculos en el occidente del país

  • 02
  • Octubre
    2025

Este jueves, 2 de octubre, se marcó un hito en la historia del entretenimiento en la Perla Tapatía con la inauguración oficial de la Arena Guadalajara, un recinto de talla internacional que será el nuevo epicentro de espectáculos en el occidente del país. 

Para iniciar esta nueva era, la banda estadounidense Maroon 5 ofrecerá el concierto inaugural ante miles de asistentes.

Diseñada en gran formato como sus “hermanas” la Arena Monterrey y la Arena CDMX, la Arena Guadalajara cuenta con una capacidad de hasta 20 mil personas y revolucionará la experiencia de entretenimiento en Jalisco con una agenda cargada de conciertos, eventos deportivos y culturales.

Corte de listón

A la inauguración asistieron el presidente de Consejo de Avalanz, Guillermo Salinas Pliego, y el vicepresidente, Alberto Hinojosa Canales, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones junto a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

_SMB4148.jpg

Durante el evento, Guillermo Salinas Pliego agradeció a los trabajadores y autoridades por el "gran esfuerzo" realizado, y afirmó que la Arena Guadalajara es un "lugar de sanación" donde los asistentes saldrán "felices".

e462c6d0-dccb-4da7-8091-830aaf32f21e.jpg

El presidente del consejo destacó también el impacto económico del recinto, estimando que se requerirá un equipo de 11 personas para atender a un solo asistente, convirtiéndolo en un importante generador de empleo.

96aa3fc9-0460-47b9-9224-e8cd24930f27.jpg

Por su parte, Alberto Hinojosa Canales, vicepresidente del Consejo, emocionó a los presentes al exclamar que el recinto es "la suma de muchas historias, de muchas manos y muchas historias que nunca dejaron de creer".

Se espera que la Arena opere alrededor de 150 ocasiones al año.

Un recinto con diseño y tecnología de vanguardia

El nuevo espacio es una obra de modernidad y funcionalidad. 

Sus características más destacadas incluyen:

Capacidad y Diseño: Puede albergar hasta 20,000 asistentes, destacando un escenario 360° y amplias pantallas digitales.
Comodidades: Ofrece 74 suites de lujo y un estacionamiento con capacidad para 2,500 cajones.
Arquitectura sostenible: Su fachada de cristal está inspirada en el agave azul e incorpora un moderno sistema de gestión energética.

cd130355-14ee-4373-9a50-5d56250cc61d.jpg

Próximos eventos

El calendario de la Arena Guadalajara ya está en marcha. Tras el concierto de Maroon 5, los próximos espectáculos confirmados este mes son Yuri el 11 de octubre y José Madero, el 18 de octubre; Fey, el 25 de octubre y Pimpinela el 31 de octubre.

Con información de Vanessa Aguilar


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T093506_710_13d0d9faad
Maroon 5 inaugura la Arena Guadalajara ante 16,000 asistentes
EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T094134_627_6cff072514
Así fue la gran inauguración de la Arena Guadalajara
Whats_App_Image_2025_09_04_at_6_09_04_AM_2_542d0fcfcc_d51b01ccbf
¡Es hoy! Arena Guadalajara abre sus puertas con Maroon 5
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_70_c885bcca84
Cae 'Terry', presunto miembro del crimen organizado en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T133726_035_46396d9afd
Aseguran que víctima de ataque en sinagoga fue baleada por agente
EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T131953_286_6c21c14193
Rechaza Senado de EUA intentos para reabrir Gobierno federal
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×