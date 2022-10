¡Increíble! Jordi Rosado besa a Dwayne 'La Roca' Johnson

El ex luchador y actor de Hollywood visitó México como parte de la promoción de la película Black Adam, y Jordi Rosado aprovechó la ocasión para entrevistarlo.

Yordi Rosado ha tenido mucho éxito con su programa de entrevistas de Youtube, donde ha tenido diversas personalidades nacionales del medio del espectáculo como productores, cantantes y actores; y en el programa que estrenó este domingo en la plataforma, tuvo un invitado muy especial: al actor internacional Dwayne Johnson 'La Roca'.

La entrevista rápidamente se viralizó en redes sociales, pues nunca se pensó ver a estas dos personalidades juntas para este programa llamado 'La Entrevista con Jordi Rosado'. El actor de Hollywood visitó México para promocionar la película 'Black Adam', y esta entrevista causó expectativa entre los seguidores de Yordi, quienes se preguntaban en redes sociales si el famoso conductor lograría hacer llorar a la celebridad.

Aunque el mexicano se esforzó por poner sensible al exluchador de la WWE para sacarle alunas lágrimas, eso no ocurrió, pero 'La Roca' se sinceró y compartió su lado más emotivo, habló de su infancia y las dificultades más grandes de su vida que lo marcaron, como cuando desalojaron a su familia de su casa o el día que tuvo que regresar a su casa con 7 dólares tras no haber cumplido su sueño de ser jugador de la NFL.

'Llegamos a casa y ahí estaba el aviso de desalojo, lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo haber pensado: 'haré todo lo que pueda para asegurarme de que esto no vuelva a pasar'', recordó Dwayne, quien lucía relajado, disfrutando y tomando un tequila con Yordi, quien se comunicó con el actor con un inglés fluido.

El actor de 'Jumanji: En la selva' recibió por parte del conductor un emotivo regalo: una fotografía de cuando 'La Roca' tenía solo 11 años de edad y también una imagen de sus hijas Jasmine y Tiana, quienes son el amor de su vida.

Johnson expresó que a ellas les promete que siempre las cuidará y protegerá con sus propias manos. Asimismo aseguró que las amará por el resto de su vida, incluso cuando 'esté allá arriba caminando entre las nubes'.

'Nos dimos un beso': Dwayne Johnson

Al final de la entrevista, Yordi Rosado le expresó toda su admiración por su trabajo tanto frente como detrás de cámaras, pues es sabido que el actor es una amable, tranquilo y que se preocupa por los suyos.

'Muchas gracias por todo tu tiempo. Soy fan tuyo, pero ahora tienes un nuevo amigo también en México, muchas gracias', le dijo Yordi al exluchador y tras un fuerte apretón de manos y abrazo, el actor de 'Rápidos y furiosos' le dio un sincero beso en cerca de la cabeza. 'Hermano, realmente lo aprecio. Gracias, gracias, gracias', le respondió.

Pero algo que nadie se esperaba, es que el conductor le regresara el gesto al actor y le dijo: 'Déjame darte un beso también' y se lo dio en la mejilla.

El momento fue tan extraño que Johnson y Rosado estallaron en carcajadas. 'Nos dimos un beso', le dijo el actor, y el conductor le contestó: sí, ¡nos dimos un beso!