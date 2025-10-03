Cerrar X
Info 7 Coahuila celebra 21 años al aire con su audiencia

El noticiero de Azteca cumple 21 años de informar con cercanía y compromiso. Hoy celebra desde las calles de Saltillo y Ramos Arizpe

Info 7 Coahuila, el noticiero de Televisión Azteca que marcó un antes y un después en la forma de informar en el Estado, está de manteles largos.

Este sábado se cumplen 21 años desde que por primera vez se abrieron los micrófonos y se encendieron las cámaras para transmitir un espacio informativo comprometido con su audiencia.

Desde sus inicios, Info 7 Coahuila se ha convertido en un actor social, consolidando una propuesta que da voz a quienes día a día los sintonizan.

Actualmente, el informativo cuenta con dos emisiones diarias: una matutina de 6:00 a 9:30 horas y otra al mediodía, de 12:00 a 14:00 horas.

En cada edición se cuentan historias que conmueven, inspiran y reflejan la realidad de la comunidad, siempre con el objetivo de ayudar a quienes abren las puertas de su hogar a través de la pantalla. Esa cercanía ha sido la clave de su permanencia y crecimiento durante más de dos décadas.

Como parte de los festejos por el 21 aniversario, el equipo saldrá este viernes a las calles, para convivir de cerca con su audiencia.

La emisión matutina se transmitirá desde una plaza recién restaurada en la colonia Mirasierra, en Saltillo, mientras que el noticiero del mediodía llegará desde el municipio de Ramos Arizpe. Ambas transmisiones buscan celebrar con quienes han sido parte fundamental de esta historia: los televidentes.

Detrás de cada transmisión hay un gran equipo, liderado por el director general Marco Antonio Romero. ¡Felicidades, Info 7 Coahuila!


