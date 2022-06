Ingresan a Mayte Lascuráin de emergencia a hospital

Esto debido a un fuerte dolor de estómago que presentaba la integrante de Pandora.

La integrante del grupo Pandora, Mayte Lascuráin, fue hospitalizada de emergencia en una clínica en la Ciudad de México, esto debido a que presentaba un fuerte dolor en el estómago.

El pasado domingo Pandora y Flans dieron un concierto en Querétaro, pero por su estado de salud, Mayte no se puedo presentar.

"A las 2 de la mañana me hablo y me dijo: 'me siento muy mal, ven por mí, vámonos al hospital'. Fui por ella y nos fuimos al hospital, cuando llegué por ella estaba blanca y fría porque la pobre había vomitado 30 veces", relató su hermana Isabel Lascurain en entrevista con Ventaneando.

Agregó que en el hospital, donde le realizaron varios estudios, le informaron que su hermana podía tener una piedra en la vesícula o una inflamación en el páncreas.

"Entre todos sacamos el show, haciendo las voces de Mayte. Y lo logramos sacar, bendito sea Dios. Mayte está bien, mucho mejor, ya está estable, sí traía algo en el páncreas. Nosotros somos de colesterol y triglicéridos por herencia, entonces parece que por ahí está la razón de que se le haya inflamado", comentó Isabel.

Por su parte, Mayte Lascurain a través de video que colocó en su Instagram el lunes agradeció todo el amor que ha recibido por parte de sus seguidores y ofreció una disculpa a Querétaro por no estar presente en el concierto.

"No me ha dado un diagnóstico, sigo en el hospital, ya sin medicamento, ya cené, no me siento mal. Esto fue a consecuencia de volver (vomitar) aproximadamente 40 veces. Parece ser que una infección o el Covid. Se descarta el trago, porque yo no tomo, se descartan también los triglicéridos, que también afectan, la grasa que no como y estoy muy contenta, mañana salgo, estoy muy contenta", informó la cantante de 61 años.

Con información de Info7.mx.