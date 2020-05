Investigan a Harrison Ford por incidente aéreo

El actor estadounidense Harrison Ford, provocó, por error, un incidente aéreo la semana pasada en un aeropuerto al sur de California, situación por la que ahora es investigado.

El actor de 77 años, pilotaba su avioneta Aviat Husky, a un kilómetro y medio del aeropuerto de Hawthorne en Los Ángeles, y tras confundirse con las indicaciones de la torre de control, ocurrió un percance con otra aeronave.

El actor de Star Wars, recibió instrucciones de la torre respecto a no cruzar por el aeropuerto, toda vez que otra aeronave realizaba maniobras en la pista de aterrizaje; Ford, no entendió el mensaje y decidió cruzar, lo que ocasionó el incidente que no llegó a mayores, y en el que no hubo lesionados.

Ford, quien se encontraba en labor de mantenimiento de su vehículo, ofreció disculpas al personal de la torre tras darse cuenta del error, y más tarde, su representante emitió un comunicado de prensa: "El señor Ford cruzó la única pista del aeropuerto con su avioneta tras haber escuchado mal una instrucción de la torre de control", se lee en el documento.

"La FAA está investigando un incidente en el que el piloto de un Aviat Husky cruzó la pista el viernes por la tarde en el Aeropuerto Municipal de Hawthorne mientras otro avión realizaba un aterrizaje", escribió por su parte la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), en un comunicado de prensa.