J Balvin confirma regreso a Monterrey con show en 2026

J Balvin confirmó oficialmente un concierto para el 20 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, según el anuncio revelado en un póster con estética prehispánica.

El cartel destaca la parada del colombiano en “México 2026”, con una imagen vibrante donde predominan tonos naranjas y figuras inspiradas en arte mesoamericano, reforzando el concepto visual de su próxima gira.

Seis años después, Balvin vuelve a la ciudad

La última presentación del colombiano en Monterrey ocurrió en 2019, lo que significa que su regreso se dará seis años después.

Durante este periodo, J Balvin consolidó su presencia global con éxitos que dominaron las listas internacionales y colaboraciones con algunas de las figuras más influyentes de la música latina y urbana.

El concierto se perfila para ofrecer una puesta en escena de alto impacto visual, siguiendo la línea de los espectáculos por los que J Balvin es reconocido alrededor del mundo.

Se anticipan visuales de gran escala, iluminación avanzada y una selección musical que recorrerá desde sus éxitos globales como “Mi Gente”, “Ginza” y “Ay Vamos”, hasta temas más recientes que continúan ampliando su repertorio.

Los boletos estarán disponibles a través de SuperBoletos. La venta general se habilitará posteriormente y se anticipa una demanda elevada debido al largo tiempo sin presentarse en la ciudad.

A lo largo de la última década, J Balvin se ha consolidado como una figura clave en la expansión global del reguetón. Entre sus mayores éxitos se encuentran colaboraciones como “X (Equis)” con Nicky Jam, “Con Altura” con Rosalía, “I Like It” con Cardi B y “La Canción” junto a Bad Bunny, todas ellas fundamentales en su ascenso internacional.

