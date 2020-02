J Balvin es nombrado Ícono Mundial en los Premios Lo Nuestro

El cantante colombiano de reggaetón J. Balvin, será reconocido durante la próxima ceremonia de entrega de los Premios Lo Nuestro, que será celebrada en el 20 de febrero, con el premio al Ícono mundial.

Luego de su participación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López, el intérprete de Mi gente, continúa con su racha de éxitos a los que se suman los lanzamientos de Blanco y Morado, sus mas recientes sencillos, aunque ya busca nuevas colaboraciones con cantantes como Rosalía y "la reina del del reggaetón", Ivy Queen.

El cantante compartió a EW, que también le gustaría participar incursionar en la actuación: "Actuar requiere mucha disciplina. Definitivamente no me opongo a eso. Si aparece el papel correcto eso es lo que más me importa", expresó.

J Balvin este año está nominado en los premios Billboard nominado en la categoría Artista del año, Canción del Año de Air Play, Mejor Álbum Latino del Año, Mejor Artista del Año.

Cabe destacar que el colombiano ya ha colaborado con Rosalía en los temas Brillo y Con altura, además de que ha sido invitado a colaborar con personas de la talla de Beyoncé y Pharrel Williams.