Jada Pinkett habla por primera vez de incidente en los Oscar

La esposa de Will Smith publicó en su Instagram un mensaje sobre sanar tras el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock

Jada Pinkett Smith acudió a su cuenta de Instagram para romper su silencio tras la cachetada que su esposo Will Smith le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el domingo.

"Esta es una temporada de curación y estoy aquí para ello", publicó en Instagram.

Esta declaración se da un día después de que el actor que dio vida a "El príncipe del rap" pidiera disculpas al comediante, la academia y los telespectadores, diciendo que estuvo "fuera de lugar" y que sus acciones "no son representativas del hombre que quiero ser".

Cabe recordar que cuando Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Premio de la Academia a la Mejor Película Documental hizo una broma acerca la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Smith luego subió al escenario y golpeó a Rock en la cara, provocando una tormenta de reacciones por parte de los espectadores. Tras volver a su asiento, Will continuó gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

Aunque el ganador del Oscar al Mejor Actor, Smith, ya se disculpó por su conducta, Rock hasta el momento no ha emitido una declaración sobre el incidente o disculpa hacia Jada Pinkett Smith, quien días antes de los Oscar habló sobre la evolución de su cabello en TikTok y donde expresó: "Me importa un carajo lo que la gente sienta acerca de esta cabeza calva mía. Porque, ¿adivina qué? Me encanta".