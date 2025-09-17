Cerrar X
escena_jaden_smith_c9015d8be5
Escena

Jaden Smith dirigirá la moda masculina de Christian Louboutin

La firma de lujo Christian Louboutin nombró a Jaden Smith como su nuevo director creativo de moda masculina y presentará su primera colección en enero de 2026

  • 17
  • Septiembre
    2025

La firma de accesorios de lujo Christian Louboutin nombró este miércoles al rapero, hijo de Will Smith, Jaden Smith, como su primer director creativo de moda masculina.

La firma de accesorios francesa también anunció que presentará las nuevas creaciones en enero de 2026.

De acuerdo con la marca, Smith "supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre" y además estará encargado de diseñar un "universo visual y emocional" para la marca que abarque "campañas, eventos y experiencias inmersivas".

Jaden Smith no es ajeno a este mundo, pues el artista tiene una marca de ropa llamada MSFTSrep. Además, también es conocido por usar un estilo extravagante.

En enero del próximo año, el rapero estadounidense presentará una colección "cápsula" para Christian Louboutin y después su colección de debut en la Semana de la Moda de Hombre de París.

Louboutin, el propietario de la casa, destacó en una publicación en Instagram el "estilo y la sensibilidad cultural" de Smith y aseguró que al poco de conocerlo, hace seis años, ya pensó que encajaba de manera "natural" en su equipo creativo, mientras que Smith alabó su "respeto a la libertad creativa".

El segundo de los Smith aseguró seguir con el "legado" de la marca y declaró que homenajeará su pasado, pero aportará su propia perspectiva al dar forma a su futuro.

Durante una entrevista con The New York Times, dijo que quiere "crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor", y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación "está diseñando para todos".


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_12_at_7_30_48_PM_32c54a0e5e
Permanecerá contraflujo en avenida Colón las 24 horas
EH_CONTEXTO_2025_09_10_T153213_105_2c3f38435e
CMB presenta lujoso anillo para ganador de Canelo vs. Crawford
contraflujo_colon_a2f2288e28
Implementa Monterrey contraflujo en cruce de Colón y Madero
publicidad

Últimas Noticias

nota_finanzas_oro_c8044a3528
Recupera Hong Kong 65 kg de oro robado y detiene a 13 personas
777b1db1564cb323fedca449f3fcb727d6b3a46e_01b4d5bbe7
Retiro de show de Jimmy Kimmel generan protestas en Hollywood
Whats_App_Image_2025_09_18_at_9_03_16_PM_a2e58a1620
Afirma Mariana Rodríguez que Capullos es su misión de vida
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×