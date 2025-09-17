Jaden Smith dirigirá la moda masculina de Christian Louboutin

La firma de accesorios de lujo Christian Louboutin nombró este miércoles al rapero, hijo de Will Smith, Jaden Smith, como su primer director creativo de moda masculina.

La firma de accesorios francesa también anunció que presentará las nuevas creaciones en enero de 2026.

De acuerdo con la marca, Smith "supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre" y además estará encargado de diseñar un "universo visual y emocional" para la marca que abarque "campañas, eventos y experiencias inmersivas".

Jaden Smith no es ajeno a este mundo, pues el artista tiene una marca de ropa llamada MSFTSrep. Además, también es conocido por usar un estilo extravagante.

En enero del próximo año, el rapero estadounidense presentará una colección "cápsula" para Christian Louboutin y después su colección de debut en la Semana de la Moda de Hombre de París.

Louboutin, el propietario de la casa, destacó en una publicación en Instagram el "estilo y la sensibilidad cultural" de Smith y aseguró que al poco de conocerlo, hace seis años, ya pensó que encajaba de manera "natural" en su equipo creativo, mientras que Smith alabó su "respeto a la libertad creativa".

El segundo de los Smith aseguró seguir con el "legado" de la marca y declaró que homenajeará su pasado, pero aportará su propia perspectiva al dar forma a su futuro.

Durante una entrevista con The New York Times, dijo que quiere "crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor", y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación "está diseñando para todos".