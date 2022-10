Jake Gyllenhaal salva la saga de 'Halloween'

La actriz Jamie Lee Curtis reveló además que no pensó que en este punto volviera a encarnar a Laurie Strode, pero que sin duda esta película ha marcado su vida.

El estreno de 'Halloween: La Noche Final' se encuentra cerca, este 13 de octubre esta icónica saga de terror llega a su fin pero lo que el público no se imaginaría es que de no ser por Jake Gyllenhaal, esta franquicia no hubiera podido concretarse, y eso que el actor no participa en esta película.







Cabe mencionar que Jamie es muy amiga de la familia de Gyllenhaal, y a lo largo de los años ella ha tratado de aconsejarle y guiarle en un mundo tan complicado como lo es Hollywood, pero en esta ocasión las partes parecen haberse invertido.







Algunas secuelas de Halloween no estuvieron a la altura de la obra original del director John Carpenter, por lo que aunque se había estado trabajando en una secuela hipotética durante varios años, parecía que nadie quería hacerla.





En entrevista con la revista SFX, Jamie Lee Curtis, quien da vida a Laurie Strode, revela que fue el actor Jake Gyllenhaal quien la impulsó para regresar a la saga de 'Halloween' de la mano de David Gordon Green.





El director ya había demostrado sus cualidades con la película romántica 'All the Real Girls' (2003) y la comedia 'Una loca aventura medieval' (2011), pero tenía un concepto para una película de 'Halloween' que quería compartir. Y como explica Lee Curtis, Gyllenhaal fue quien facilitó la conversación.





'Estaba sentada en el lugar exacto en el que estoy sentada ahora cuando sonó mi teléfono, y era Jake Gyllenhaal', le dice la actriz a SFX a días del estreno de 'Halloween: La Noche Final'. 'Cogí el teléfono y me dijo: 'Hola, Jame, mi amigo David Gordon Green', con quien acababa de trabajar en la película 'Más fuerte que el destino', 'le gustaría hablar contigo sobre una película de Halloween'. Eso fue en el verano de 2017. Lo último que pensé hace cinco años es que estaría haciendo una película de Halloween. Y aquí estoy, [risas], después de haber completado tres de ellas con un fantástico grupo creativo de personas', contó.