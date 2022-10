James Gunn y Peter Safran son los nuevos copresidentes de DC

Las mentes maestras detrás de 'Guardianes de la Galaxia' y 'El conjuro' son los nuevos copresidentes y directores ejecutivos del estudio DC, del mundo de cómics

James Gunn, el guionista y director que convirtió a los 'Guardianes de la Galaxia' en nombres familiares para Marvel y revivió 'El Escuadrón Suicida', pronto será responsable del futuro de Batman, Superman y todo el Universo DC para Warner Bros. Discovery. El estudio nombró el martes a Gunn y al veterano ejecutivo Peter Safran copresidentes y directores ejecutivos de los recién formados DC Studios.





Los roles harán que Gunn y Safran desarrollen un plan a largo plazo para las propiedades de DC Comics de la compañía, en cine, televisión y animación. Ambos continuarán produciendo, desarrollando y dirigiendo proyectos individuales, dijo el estudio.





“Nos sentimos honrados de ser los administradores de estos personajes de DC que amamos desde que éramos niños”, dijeron Gunn y Safran en una declaración escrita. “Nuestro compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn y el resto de personajes de DC solo es igualado por nuestro compromiso con la maravilla de la posibilidad humana que estos personajes representan. Estamos emocionados de vigorizar la experiencia teatral en todo el mundo mientras contamos algunas de las historias más grandes, bellas y grandiosas jamás contadas”.





Safran ha producido muchas películas para Warner Bros. y New Line Cinema, incluidas 'The Suicide Squad' de Gunn, así como 'Aquaman', 'Shazam' y las películas de terror del universo 'The Conjuring'.