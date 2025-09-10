Cerrar X
Escena

James McAvoy sufre un ataque inesperado en un bar de Toronto

El actor escocés James McAvoy fue víctima de un inesperado ataque mientras celebraba junto a su equipo y pareja el estreno de su debut como director

  • 10
  • Septiembre
    2025

El actor escocés James McAvoy fue víctima de un inesperado ataque la noche del lunes 8 de septiembre mientras celebraba junto a su equipo y pareja el estreno mundial de su debut como director, California Schemin', en el bar Charlotte's Room, ubicado en el centro de Toronto.

El evento formaba parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

De acuerdo con testigos, McAvoy fue sorprendido por un hombre en evidente estado de ebriedad, quien sin previo aviso lo golpeó por la espalda.

El personal del bar ya había intentado retirar al agresor del lugar debido a su conducta molesta para los asistentes. Pese al incidente, el actor resultó ileso y reaccionó con serenidad, incluso tomándose la situación con humor, mientras otros clientes ayudaban a sacar al responsable del establecimiento.

Ni los organizadores del festival, ni los encargados del bar, ni el propio McAvoy han emitido declaraciones públicas al respecto.

Tampoco se presentó denuncia formal ante la policía de Toronto.

Tras el altercado, el actor decidió permanecer en el lugar y continuar la velada con calma, lo que fue resaltado por los presentes como una muestra de profesionalismo y templanza.

Aunque el episodio generó preocupación entre los asistentes al TIFF, McAvoy ha seguido con su agenda prevista en el festival, donde se espera participe en más actividades relacionadas con su ópera prima como director.

El debut de McAvoy en la dirección

Conocido por cintas como Atonement, Split, Glass y su papel del Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, McAvoy, de 46 años, presenta en California Schemin' la historia real de dos aspirantes a raperos escoceses, Gavin Bain y Billy Boyd.

La película ha sido recibida con entusiasmo por el público, aunque algunos críticos apuntan que la propuesta no arriesga demasiado en lo narrativo.


