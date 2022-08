Jennette McCurdy habla sobre el acoso que sufrió en iCarly

La actriz Jennette McCurdy, reveló insólitod detalles sobre

Estados Unidos.- La ex actriz de Nickelodeon, Jennette McCurdy lanzó a la venta el pasado 9 de agosto su libro "Me alegro de que mi mamá muriera "y ha dado mucho de que hablar todo debido a las fuertes declaraciones que relata en su libro.

En el escrito, McCurdy revela que la actriz fue intimidada por el productor del programa, Dan Schneider, el cual lo nombra como "El Creador" quien la alentaba a tomar bebidas alcohólicas durante el rodaje del programa siendo menor de edad y ser fotografiada en bikini en una prueba de vestuario.

También relata que después de la finalización del programa de iCarly, Jannette McCurdy participó en la serie de Nickelodeon Sam y Cat, junto con la cantante Ariana Grande, en donde admitió que sintió celos de su colega ya que la cantante tenía un trato especial por parte de la producción, además comparte su disgusto ya que se le hacía injusto que Ariana estuviera cantando en los Billboard Music Awards mientras que Jennette estaba en el set cubriendo sus faltas. Debido a los diferentes tratos de las actrices, McCurdy revela la situación que hizo que ya no siguiera en el programa de televisión. "Ariana entró silbando de emoción porque había pasado la noche anterior jugando charadas en la casa de Tom Hanks.

Ese fue el momento en que me quebré. No podía soportarlo más" declaró la actriz. Después del lanzamiento de su libro, Miranda Cosgrove (Carly Shay en iCarly) ha comentado que desconocía de la difícil de su compañera, por otra parte, Jannete McCurdy comparte en su libro sobre su amistad con Miranda: "Amo a Miranda en pedazos. Siempre lo haré.

Ella tiene un lugar tan especial en mi corazón. Me ayudó a crecer como persona y sanar como persona, y espero haber hecho lo mismo por ella. La amo tanto." Ante las situaciones que vivió la actriz al finalizar la serie, un agente le comentó: "Te están dando 300 mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente sobre tu experiencia en Nickelodeon" a lo que ella respondió: "No, esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar. En redes sociales, los internautas han apoyado incondicionalmente a la actriz con el nuevo lanzamiento de su libro, al mismo tiempo, Josh Peck quien le da vida a Josh Nichols en Drake y Josh ha publicado en su cuenta de Instragram un mensaje de apoyo hacia la actriz invitando a las personas a comprar el libro.