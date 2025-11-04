Jennifer Aniston presume por primera vez a su novio Jim Curtis

Jennifer Aniston sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez una fotografía íntima con su pareja Jim Curtis para celebrar su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió la actriz de "Friends" junto a un corazón rojo en su cuenta de Instagram.

En la imagen, en blanco y negro, Aniston aparece abrazando con ternura a Curtis, quien sonríe mientras sostiene sus manos.

En menos de 12 horas, la publicación superó el millón de “Me gusta” y acumuló miles de comentarios de apoyo. “¡Estás radiante, Jen!”, “¡Qué linda pareja!”, escribieron sus seguidores, emocionados de verla nuevamente enamorada.

La actriz ya había oficializado su relación en septiembre, durante el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show, donde apareció de la mano del hipnoterapeuta, aunque evitaron posar juntos en la alfombra roja.

Aniston, de 56 años, y Curtis, de 48, fueron vistos por primera vez en julio, cuando un paparazzi los fotografió juntos.

Según People, fueron presentados por un amigo en común y su relación comenzó como una amistad basada en intereses compartidos por el bienestar y la meditación.

¿Quién es el hombre que le robó el corazón?

Jim Curtis es un reconocido “coach del bienestar” y autor de varios libros sobre hipnosis y crecimiento personal.

Cuenta con más de medio millón de seguidores en redes sociales, donde comparte mensajes motivacionales y técnicas para el equilibrio emocional.

Entre sus clientes destacan figuras como Miranda Kerr, Chrissy Teigen y Julianne Hough. Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente, Aidan.





